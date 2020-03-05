Россия и Турция выразили приверженность борьбе с терроризмом

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия и Турция убеждены, что нельзя допустить ослабления борьбы с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин.
В заявлении для прессы по итогам переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом Путин отметил, что их встрече предшествовала серьезная работа и несколько раундов межведомственных консультаций с акцентом на кризисную ситуацию в сирийском Идлибе.
"Мы исходим из принципов сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Убеждены также, что нельзя допустить ослабления борьбы с международным терроризмом", - сказал Путин.
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