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Нижегородская область
2020-03-05T20:55+0300
https://ria.ru/20200305/1568216718.html
В Нижегородской области применят инвестиционные налоговые вычеты
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РИА Новости

В Нижегородской области применят инвестиционные налоговые вычеты

20:55 05.03.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил скорректировать сроки применения инвестиционного налогового вычета в регионе, перенеся их на 2021 год, сообщает пресс-служба областного правительства.
Закон, предоставляющий с 2023 года регионам право оказывать такую меру поддержки, как инвестиционный налоговый вычет в размере до 90% расходов на основные средства производства, был принят в 2019 году.
"Это эффективная мера поддержки, мы достаточно оперативно приняли соответствующий региональный закон. Но сейчас, учитывая положения послания президента РФ Владимира Путина, есть необходимость его доработать. В текущей редакции воспользоваться мерой смогут предприятия, реализующие приоритетные инвестиционные и инновационные проекты. Бизнес важно развивать здесь и сейчас, потому я считаю необходимым перенести срок применения вычета с 2023-го на 2021 год", - рассказал Никитин на встрече с представителями бизнес-сообщества региона, которая состоялась 5 марта на Нижегородской ярмарке.
Он добавил, что сейчас прорабатывается возможность расширения категорий налогоплательщиков, которые смогут воспользоваться такой мерой. "Наша главная задача - чтобы мера поддержки была востребована и имела целевую аудиторию. Минэкономики уже создало рабочую группу по применению инвестиционного налогового вычета. Считаю необходимым и правильным привлечь к этой работе предпринимательское сообщество", - подчеркнул Никитин. Ранее глава региона поручил профильным министерствам подготовить соответствующие предложения в законодательство РФ и изменения в закон региона об инвестиционном налоговом вычете.
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Никитин рассказал, что правительство Нижегородской области участвует в разработке федерального закона о защите и поощрении капиталовложений, который обеспечит неизменность условий реализации инвестиционного проекта, в том числе по основным налогам - на прибыль, имущество, по транспортному и земельному налогам.
"В рамках общего инвестиционного режима неизменность внешних условий в части госрегулирования гарантируется в течение трёх лет, что актуально и для малого и среднего бизнеса, и для других крупных наших налогоплательщиков, предприятий. В этом законе минимальный объём инвестиций не устанавливается, это универсальный режим", - отметил Никитин.
Как пояснил губернатор, проектный инвестиционный режим закона предусматривает заключение соглашения соответствующим уполномоченным органом. Им гарантируется неизменность условий реализации проекта на срок от 6 до 20 лет - в зависимости от сроков выхода на коммерческую эффективность, объёма инвестиций, в том числе собственных инвестиций предприятия, и вида экономической деятельности. "Новый механизм будет значимым инструментом поддержки инвестиционной активности и ведения бизнеса. И после принятия закона обязательно будем продолжать работать над его совершенствованием на основе анализа практики применения", - подчеркнул Никитин.
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Нижегородская областьГлеб НикитинВладимир ПутинНижегородская областьЭкономика
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