В Нижегородской области применят инвестиционные налоговые вычеты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил скорректировать сроки применения инвестиционного налогового вычета в регионе, перенеся их на 2021 год, сообщает пресс-служба областного правительства.

Закон, предоставляющий с 2023 года регионам право оказывать такую меру поддержки, как инвестиционный налоговый вычет в размере до 90% расходов на основные средства производства, был принят в 2019 году.

"Это эффективная мера поддержки, мы достаточно оперативно приняли соответствующий региональный закон. Но сейчас, учитывая положения послания президента РФ Владимира Путина , есть необходимость его доработать. В текущей редакции воспользоваться мерой смогут предприятия, реализующие приоритетные инвестиционные и инновационные проекты. Бизнес важно развивать здесь и сейчас, потому я считаю необходимым перенести срок применения вычета с 2023-го на 2021 год", - рассказал Никитин на встрече с представителями бизнес-сообщества региона, которая состоялась 5 марта на Нижегородской ярмарке.

Он добавил, что сейчас прорабатывается возможность расширения категорий налогоплательщиков, которые смогут воспользоваться такой мерой. "Наша главная задача - чтобы мера поддержки была востребована и имела целевую аудиторию. Минэкономики уже создало рабочую группу по применению инвестиционного налогового вычета. Считаю необходимым и правильным привлечь к этой работе предпринимательское сообщество", - подчеркнул Никитин. Ранее глава региона поручил профильным министерствам подготовить соответствующие предложения в законодательство РФ и изменения в закон региона об инвестиционном налоговом вычете.

Никитин рассказал, что правительство Нижегородской области участвует в разработке федерального закона о защите и поощрении капиталовложений, который обеспечит неизменность условий реализации инвестиционного проекта, в том числе по основным налогам - на прибыль, имущество, по транспортному и земельному налогам.

"В рамках общего инвестиционного режима неизменность внешних условий в части госрегулирования гарантируется в течение трёх лет, что актуально и для малого и среднего бизнеса, и для других крупных наших налогоплательщиков, предприятий. В этом законе минимальный объём инвестиций не устанавливается, это универсальный режим", - отметил Никитин.