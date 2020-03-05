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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T20:55+0300
https://ria.ru/20200305/1568216646.html
Эрдоган: Турция оставляет за собой право отвечать на действия Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_0:261:3178:2048_1036x0_80_0_0_09f81d01e041627300ce92408e9d558b.jpg
РИА Новости

Эрдоган: Турция оставляет за собой право отвечать на действия Сирии

20:55 05.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Турция оставляет за собой право отвечать на действия правительственных сил Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Турция оставляет за собой право ответить на всяческие нападения со стороны сирийского режима своими силами", - сказал Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Встреча двух лидеров в Кремле началась в 14.06 мск. Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган три часа общались в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились делегации.
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)РоссияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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Агрессор обещает "отвечать на агрессию" страны, в которую вторгся. Хорош результат переговоров.
5 марта, 21:19
Александр И
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А должен сказать "Белый господин, мы сдаёмся, делай с нами что хочешь"? То что Сирии не придется бодаться с Эрон-дон-доном уже огромный успех.
5 марта, 21:39
euex- ukrainian
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