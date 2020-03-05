Эрдоган: Турция оставляет за собой право отвечать на действия Сирии

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Турция оставляет за собой право отвечать на действия правительственных сил Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Турция оставляет за собой право ответить на всяческие нападения со стороны сирийского режима своими силами", - сказал Эрдоган по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Встреча двух лидеров в Кремле началась в 14.06 мск. Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган три часа общались в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились делегации.
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