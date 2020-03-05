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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T20:43+0300
https://ria.ru/20200305/1568216043.html
Путин рассказал о договоренностях России и Турции по Идлибу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568196870_0:0:1765:993_1036x0_80_0_0_da5ca613c4ffecd00a730184b04fc5a5.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о договоренностях России и Турции по Идлибу

20:43 05.03.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что договоренности, достигнутые с турецким коллегой в Москве, станут хорошей основой для урегулирования ситуации в Идлибе.
"Выражаю надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, положат конец, прекратят страдания мирного населения... создадут условия для продолжения мирного процесса в сирийско-арабской республике между всеми конфликтующими сторонами", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Кремле.
Встреча двух лидеров в Кремле началась в 14.06 мск. Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган три часа общались в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились делегации.
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)РоссияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Дмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Как бы там ни было, но сам стиль и результат переговоров показывает,как разговаривают настоящие мужики - руководители. Четко, понятно, с конкретным результатом, не то что всякие Трампы, Помпеи, Столтенберги и прочие джонсоны - макроны.
5 марта, 20:59
Александр Невский
600016
И как эти договорённости "станут хорошей основой для урегулирования", если Эрдо прямо пообещал "отвечать на действия Сирии" ?! Ничего хорошего в этом нет.
5 марта, 21:32
aalnoor1953
1000003
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