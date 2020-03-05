Путин рассказал о договоренностях России и Турции по Идлибу

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что договоренности, достигнутые с турецким коллегой в Москве, станут хорошей основой для урегулирования ситуации в Идлибе.
"Выражаю надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, положат конец, прекратят страдания мирного населения... создадут условия для продолжения мирного процесса в сирийско-арабской республике между всеми конфликтующими сторонами", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Кремле.
Встреча двух лидеров в Кремле началась в 14.06 мск. Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган три часа общались в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились делегации.
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