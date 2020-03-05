Россия и Турция заинтересованы в сотрудничестве в астанинском формате

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия и Турция подтвердили заинтересованность в продолжении сотрудничества в рамках астанинского формата по Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня мы подтвердили заинтересованность наших стран в продолжении работы в рамках астанинского формата. Именно астанинский процесс дал в свое время серьезный импульс в контексте сирийского урегулирования", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Москве.
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