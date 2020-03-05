Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они продолжались более шести часов.
Основной темой встречи стало обострение ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
Два лидера согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии, его озвучили министры иностранных дел двух стран.
Соглашение включает в себя следующие пункты:
1Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта.
2Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
3Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.
Путин выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности станут основой для урегулирования ситуации в Идлибе.
По итогам переговоров российский лидер отметил, что Москва не всегда разделяет оценки Анкары происходящего в Сирии, но в критические моменты сторонам всегда удавалось находить точки соприкосновения.
Оба лидера согласились с тем, что нельзя допустить ослабления борьбы с терроризмом, и договорились продолжать сотрудничество в рамках астанинского формата по Сирии.
Обострение в Идлибе
Ситуация в Идлибской зоне деэскалации начала ухудшаться 27 февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Войска открыли ответный огонь.
По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные, которые не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения.
В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".
Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к политическому диалогу с правительством, от террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.