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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T03:14+0300
https://ria.ru/20200305/1568215529.html
Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568196583_0:0:4896:2754_1036x0_80_0_0_27e9c922c7ad2355a86e58376f16c922.jpg
РИА Новости

Россия и Турция договорились о перемирии в Сирии

20:30 05.03.2020 (обновлено: 03:14 06.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Кремле завершились переговоры Владимира Путина с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, они продолжались более шести часов.
Основной темой встречи стало обострение ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
Два лидера согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии, его озвучили министры иностранных дел двух стран.
Соглашение включает в себя следующие пункты:
1
Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта.
2
Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии.
3
Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.
Путин выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности станут основой для урегулирования ситуации в Идлибе.
По итогам переговоров российский лидер отметил, что Москва не всегда разделяет оценки Анкары происходящего в Сирии, но в критические моменты сторонам всегда удавалось находить точки соприкосновения.
Оба лидера согласились с тем, что нельзя допустить ослабления борьбы с терроризмом, и договорились продолжать сотрудничество в рамках астанинского формата по Сирии.
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
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Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации начала ухудшаться 27 февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Войска открыли ответный огонь.
По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные, которые не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, еще более 30 человек получили ранения.
В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".
Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к политическому диалогу с правительством, от террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обсудить 164
Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Сирия остается на своих позициях (Эрдоган требовал, чтобы они отошли к границам деэслакации). Прекращение огня. ВВП опять молодец.
5 марта, 20:36
llevone2017
197810227
Очевидно, что РФ и Турция достигли соглашения о выводе Сирийского режима во главе с Асадом из «игры» с целью сохранения целостности Сирии.
5 марта, 20:35
МАМураз Аджоев
182824185
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