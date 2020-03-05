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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T20:35+0300
https://ria.ru/20200305/1568215339.html
Путин поблагодарил Эрдогана за приезд в Москву
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568196583_0:0:4896:2754_1036x0_80_0_0_27e9c922c7ad2355a86e58376f16c922.jpg
РИА Новости

Путин поблагодарил Эрдогана за приезд в Москву

20:21 05.03.2020 (обновлено: 20:35 05.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого лидера Тайипа Эрдогана за приезд в Москву, переговоры по Сирии завершены в позитивном ключе.
"Хочу поблагодарить господина президента за то, что он счел возможным приехать сегодня в Москву, подтвердить уровень наших отношений, хочу поблагодарить всех турецких коллег за напряженную, непростую, но конструктивную работу, которая закончилась, на мой взгляд, позитивным результатом", - сказал он по итогам переговоров.
Ранее Путин заявил, что РФ и Турция согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии.
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