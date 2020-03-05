Путин сообщил, что бандформирования в Идлибе нарастили активность

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом сообщил, что бандформирования в Идлибе резко нарастили активность с начала года.
"С начала этого года действующие там бандформирования резко нарастили свою активность. Регулярно обстреливали как позиции правительственных войск Сирии, так и мирные населенные пункты", - сказал Путин.
Путин отметил, что "фактически боевикам удалось спровоцировать возобновление боевых действий".
"Потери есть, к сожалению, и среди турецких военнослужащих. В этой связи еще раз выразил свои соболезнования господину президенту, я знаю, что он очень переживает в этой связи, родным погибших и всему турецкому народу", - сказал Путин.
Переговоры продолжались более шести часов.
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