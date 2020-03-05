В Кремле завершились переговоры Путина и Эрдогана

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Кремле завершились, они продолжались чуть более шести часов, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча двух лидеров в Кремле началась в 14.06 мск. Ожидалось, что Путин и Эрдоган попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба.
Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган три часа общались в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились делегации.