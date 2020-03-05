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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T20:18+0300
https://ria.ru/20200305/1568215199.html
В Кремле завершились переговоры Путина и Эрдогана
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205493_271:452:3107:2048_1036x0_80_0_0_c69cdf2839f6e3fe8b50c9990e5aee51.jpg
РИА Новости

В Кремле завершились переговоры Путина и Эрдогана

20:18 05.03.2020
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© Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© Сергей Гунеев
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Кремле завершились, они продолжались чуть более шести часов, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча двух лидеров в Кремле началась в 14.06 мск. Ожидалось, что Путин и Эрдоган попытаются договориться о том, как решить ситуацию вокруг сирийского Идлиба.
Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган три часа общались в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились делегации.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииВладимир ПутинМоскваРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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