Путин поручил обеспечить сохранность могилы Кутузова

Перечень поручений главы государства по итогам встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений опубликован в четверг на сайте Кремля.

Одна из участниц встречи Путина рассказала ему, что захоронение Кутузова не имеет общего паспорта и находится в ведении разных учреждений. Она предложила поставить могилу прославленного полководца на учет в Минобороны, чтобы могли быть выделены целевые средства на реставрацию захоронения и реконструкцию его убранства.