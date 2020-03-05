Путин поручил обеспечить сохранность могилы Кутузова

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министерству культуры и правительству Петербурга обеспечить сохранность объекта культурного наследия "Могила Кутузова Михаила Илларионовича (1745-1813)".
Перечень поручений главы государства по итогам встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений опубликован в четверг на сайте Кремля.
Одна из участниц встречи Путина рассказала ему, что захоронение Кутузова не имеет общего паспорта и находится в ведении разных учреждений. Она предложила поставить могилу прославленного полководца на учет в Минобороны, чтобы могли быть выделены целевые средства на реставрацию захоронения и реконструкцию его убранства.
"Министерству культуры РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга принять исчерпывающие меры, направленные на обеспечение сохранности объекта культурного наследия "Могила Кутузова Михаила Илларионовича (1745–1813)", в том числе элементов указанного объекта, относящихся к движимому имуществу, и проработать вопрос о включении этих элементов в состав Музейного фонда РФ", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения – 1 июля. Ответственными назначены глава Минкульта Ольга Любимова и губернатор Петербурга Алесандр Беглов.
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