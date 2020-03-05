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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T19:12+0300
https://ria.ru/20200305/1568212869.html
Переговоры Путина и Эрдогана в Кремле продолжаются уже пять часов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568196223_0:0:2981:1677_1036x0_80_0_0_c927b264f562d65e2dbe70c44a0f9dfa.jpg
РИА Новости

Переговоры Путина и Эрдогана в Кремле продолжаются уже пять часов

19:12 05.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана продолжаются уже пять часов, сначала лидеры пообщались в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились члены делегаций, передает корреспондент РИА Новости.
Основная тема переговоров лидеров двух стран касалась обострения ситуации в сирийском Идлибе. Встреча Путина и Эрдогана в Кремле началась в 14.06 мск. Перед началом переговоров президент РФ заявил о необходимости "проговорить" со своим турецким коллегой сложившуюся ситуацию, чтобы ничего подобного не повторялось и российско-турецкие отношения, которыми стороны дорожат, не разрушались. Эрдоган выразил уверенность, что итоги переговоров облегчат ситуацию в сирийском Идлибе.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Мюнхенская конференция по безопасности
Вчера, 18:33Обострение ситуации в Идлибе
Помпео заявил о праве Турции на самооборону в ситуации вокруг Идлиба
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Вчера, 14:16Обострение ситуации в Идлибе
Эрдоган заявил, что переговоры помогут решить ситуацию в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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