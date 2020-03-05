Переговоры Путина и Эрдогана в Кремле продолжаются уже пять часов

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и Турции Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина Тайипа Эрдогана продолжаются уже пять часов, сначала лидеры пообщались в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились члены делегаций, передает корреспондент РИА Новости.

Основная тема переговоров лидеров двух стран касалась обострения ситуации в сирийском Идлибе. Встреча Путина и Эрдогана в Кремле началась в 14.06 мск. Перед началом переговоров президент РФ заявил о необходимости "проговорить" со своим турецким коллегой сложившуюся ситуацию, чтобы ничего подобного не повторялось и российско-турецкие отношения, которыми стороны дорожат, не разрушались. Эрдоган выразил уверенность, что итоги переговоров облегчат ситуацию в сирийском Идлибе.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.