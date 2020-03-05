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Пятеро финских пограничников помогут Греции с беженцами
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РИА Новости

Пятеро финских пограничников помогут Греции с беженцами

19:09 05.03.2020
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© Sputnik / Burcu OkutanТурецко-греческая граница
Турецко-греческая граница
© Sputnik / Burcu Okutan
ХЕЛЬСИНКИ, 5 мар - РИА Новости. Четверо финских пограничников направятся для работы на сухопутной границе Евросоюза в Греции, ещё один поедет в координационный центр Frontex в Варшаве, сообщает в четверг пограничная охрана Финляндии.
"Пограничная служба сегодня решила направить патруль из четырех человек для работы на сухопутной границе Греции и одного человека в Координационный центр в Варшаве, который занимается быстрым пограничным вмешательством на сухопутной границе Греции. Решение принято по просьбе Frontex", - сообщает Пограничная охрана в Twitter.
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что границы Греции являются не только греческими, но и европейскими, и Евросоюз поможет Греции в охране границы в связи с миграционным кризисом, отправив туда силы. Европейское пограничное агентство Frontex готовится развернуть группу, в ней будут семь кораблей, два вертолета, один самолет, две машины с камерами, 100 пограничников в дополнение к 530 пограничникам, уже находящимся на границе. Frontex развернет погрансилы на сухопутных и морских границах. Греции будет также выделено 700 миллионов евро для борьбы с миграционным кризисом. 350 миллионов евро могут быть доступны немедленно. Помимо этого, могут быть направлены бригады врачей, палатки, одеяла.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов.
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииФинляндияFrontexУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзГрецияТурцияВ мире
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