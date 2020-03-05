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СМИ: сенатор-демократ Уоррен решила выйти из президентской гонки в США
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РИА Новости

СМИ: сенатор-демократ Уоррен решила выйти из президентской гонки в США

19:05 05.03.2020 (обновлено: 19:08 05.03.2020)
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© REUTERS / Brian SnyderКандидат в президенты США, сенатор Элизабет Уоррен
Кандидат в президенты США, сенатор Элизабет Уоррен
© REUTERS / Brian Snyder
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен решила выйти из президентской гонки в США, сообщает издание New York Times.
"Сенатор Элизабет Уоррен из Массачусетса планирует выйти из президентской гонки в четверг и сообщит своим сотрудникам о своих планах позже этим утром", - пишет газета со ссылкой на источники в окружении политика.
Уоррен осенью некоторое время возглавляла рейтинги возможных кандидатов в президенты от демократов, однако затем выпала даже из тройки ведущих претендентов от партии на выдвижение единым кандидатом на всеобщих президентских выборах.
Последней каплей для политика стали результаты праймериз в минувший вторник в 14 штатах, где она не одержала ни одной победы, а в своем штате Массачусетс заняла лишь третье место.
Главной интригой теперь остается то, кого поддержит Уоррен из двух оставшихся кандидатов – бывшего вице-президента Джо Байдена или своего давнего соратника сенатора Берни Сандерса.
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