СК возбудил дело после ДТП в Липецкой области

ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Липецкой области, в котором погибли три сотрудника управления ФСИН и один получил травмы, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Авария произошла около 13.00 мск на 257-м километре трассы Орел-Тамбов в Задонском районе. В результате лобового столкновения LADA Largus и грузовика "ГАЗон" в легковом автомобиле погибли три пассажира, а водитель получил травмы. Также пострадал водитель грузовика.
По информации следствия, в легковом автомобиле находились четверо сотрудников исправительных учреждений управления ФСИН России по Липецкой области.
"По факту дорожно-транспортного происшествия на трассе "Орел-Тамбов" с участием сотрудников подразделений регионального УФСИН России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
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Как отмечает следствие, выживший сотрудник УФСИН госпитализирован в областную больницу.
"Оперуполномоченные находились при исполнении служебных обязанностей и направлялись из Ельца в Липецк", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи, допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.