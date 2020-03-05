СК возбудил дело после ДТП в Липецкой области

© Фото : пресс-служба Главного управления МЧС России по Липецкой области ДТП в Задонском районе Липецкой области

ВОРОНЕЖ, 5 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Липецкой области , в котором погибли три сотрудника управления ФСИН и один получил травмы, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Авария произошла около 13.00 мск на 257-м километре трассы Орел-Тамбов в Задонском районе . В результате лобового столкновения LADA Largus и грузовика "ГАЗон" в легковом автомобиле погибли три пассажира, а водитель получил травмы. Также пострадал водитель грузовика.

По информации следствия, в легковом автомобиле находились четверо сотрудников исправительных учреждений управления ФСИН России по Липецкой области.

"По факту дорожно-транспортного происшествия на трассе "Орел-Тамбов" с участием сотрудников подразделений регионального УФСИН России возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, выживший сотрудник УФСИН госпитализирован в областную больницу.

"Оперуполномоченные находились при исполнении служебных обязанностей и направлялись из Ельца в Липецк", - говорится в сообщении.