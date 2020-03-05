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Глава МИД Сербии осудил попытки остановить "Турецкий поток"
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РИА Новости

Глава МИД Сербии осудил попытки остановить "Турецкий поток"

18:17 05.03.2020 (обновлено: 20:39 05.03.2020)
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© Фото : TurkStreamТрубопровод "Турецкий поток"
Трубопровод Турецкий поток
© Фото : TurkStream
Трубопровод "Турецкий поток". Архивное фото
КАЗАНЬ, 5 мар — РИА Новости. Сербия отмечает попытки остановить продолжение "Турецкого потока" через Болгарию, но давить на себя не позволит, заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.
"Сейчас продолжается строительство "Турецкого потока". И в одной части он идет через Болгарию. Мы сейчас ждем, чтобы газ из хранилища в Болгарии дошел до границы Болгарии с Сербией, это для нас чрезвычайно важно. Но сейчас мы чувствуем большое давление, существуют попытки остановить даже этот проект. Но попытки на нас давить останутся безуспешными", — сказал он.
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Он подчеркнул, что Сербия настаивает на реализации этого проекта, и в очередной раз отметил, что страна не поддержала антироссийские санкции.
"Существует давление, попытки остановить проект "Турецкий поток". Причем Сербии не дается какая-то новая возможность, другой шанс для обеспечения газом. Если мы скажем, что, допустим, не хотим участвовать в "Южном потоке" или в "Турецком потоке", то тогда откуда мы будем получать газ?" — спросил Дадич.
Министр отметил, что США предлагают покупать их газ, но это в два раза дороже.
"Это сжиженный газ, через проекты на острове Крк в Хорватии. Однако это только планируется строить и никто не знает, когда будет построено", — добавил Дачич.
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Газопровод "Турецкий поток" торжественно открыли в начале января. Он состоит из двух ниток, мощность каждой — 15,75 миллиарда кубометров. Первая рассчитана на снабжение российским газом потребителей в Турции, вторая предназначена для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию. В Болгарии инфраструктуру для этого должны построить в первой половине 2020 года.
В конце декабря Сербия заявила, что завершила укладку трубопровода по своей территории — от болгарской до венгерской границы. Его протяженность составила 403 километра, а пропускная способность — 12,87 миллиарда кубометров на входе и около десяти миллиардов на выходе.
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Ивица ДачичТурецкий потокЮжный потокМИД СербииСербияХорватияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Бедные Сербы. Сейчас начнётся война между Россией и Турцией в Сирии , и Турецкий поток будет закрыт , заметьте построенный на исключительно Российские деньги , Турция не понесёт никаких убытков . Сербы построили 400 км трубы , а в результате будут газ у США покупать .
5 марта, 19:51
freizdorf
1202163
Сербия должна запретить мировому сообществу закупать товары ,нефть и газ у США. ))) Эту инициативу многие подхватят. )))
5 марта, 19:24
iil.1964
2740103
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