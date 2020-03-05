Глава МИД Сербии осудил попытки остановить "Турецкий поток"

КАЗАНЬ, 5 мар — РИА Новости. Сербия отмечает попытки остановить продолжение "Турецкого потока" через Болгарию , но давить на себя не позволит, заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич

"Сейчас продолжается строительство "Турецкого потока". И в одной части он идет через Болгарию. Мы сейчас ждем, чтобы газ из хранилища в Болгарии дошел до границы Болгарии с Сербией, это для нас чрезвычайно важно. Но сейчас мы чувствуем большое давление, существуют попытки остановить даже этот проект. Но попытки на нас давить останутся безуспешными", — сказал он.

Он подчеркнул, что Сербия настаивает на реализации этого проекта, и в очередной раз отметил, что страна не поддержала антироссийские санкции.

"Существует давление, попытки остановить проект " Турецкий поток ". Причем Сербии не дается какая-то новая возможность, другой шанс для обеспечения газом. Если мы скажем, что, допустим, не хотим участвовать в " Южном потоке " или в "Турецком потоке", то тогда откуда мы будем получать газ?" — спросил Дадич.

Министр отметил, что США предлагают покупать их газ, но это в два раза дороже.

"Это сжиженный газ, через проекты на острове Крк в Хорватии . Однако это только планируется строить и никто не знает, когда будет построено", — добавил Дачич.

Газопровод "Турецкий поток" торжественно открыли в начале января. Он состоит из двух ниток, мощность каждой — 15,75 миллиарда кубометров. Первая рассчитана на снабжение российским газом потребителей в Турции, вторая предназначена для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию. В Болгарии инфраструктуру для этого должны построить в первой половине 2020 года.