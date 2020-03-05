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2020-03-05T22:25+0300
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Ведущий призвал украинскую группу не ехать на Евровидение из-за России
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РИА Новости

Ведущий призвал украинскую группу не ехать на Евровидение из-за России

18:10 05.03.2020 (обновлено: 22:25 05.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонцерт группы Little Big в Москве
Концерт группы Little Big в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Концерт группы Little Big в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинский телеведущий Владимир Остапчук призвал представителей страны на Евровидении группу Go_A не ехать на конкурс, сообщает УНИАН.

"Go_A, ребята, если вы меня слышите, не берите билеты, все знают, что победит группа Little Big. Правильно? Никто не сомневается даже сейчас", — сказал со сцены Остапчук.

Как сообщается в инстаграм-аккаунте eurovision.ua, после этого он раскритиковал других украинских представителей на конкурсе. Так, по его словам, у певицы Maruv "нет голоса, есть только ноги", а участник Евровидения-2018 Melovin — "терминатор с катарактой".
Зрители на концерте освистали Остапчука.
Концерт группы Little Big в Москве
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КультураВладимир ОстапчукРоссияЕвровидение-2020Little BigСитуация на УкраинеЕвровидениеУкраина
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