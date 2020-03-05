Ведущий призвал украинскую группу не ехать на Евровидение из-за России

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинский телеведущий Владимир Остапчук призвал представителей страны на Евровидении группу Go_A не ехать на конкурс, сообщает УНИАН.
"Go_A, ребята, если вы меня слышите, не берите билеты, все знают, что победит группа Little Big. Правильно? Никто не сомневается даже сейчас", — сказал со сцены Остапчук.
Как сообщается в инстаграм-аккаунте eurovision.ua, после этого он раскритиковал других украинских представителей на конкурсе. Так, по его словам, у певицы Maruv "нет голоса, есть только ноги", а участник Евровидения-2018 Melovin — "терминатор с катарактой".
Зрители на концерте освистали Остапчука.
Несколько дней назад стало известно, что Little Big представит Россию на Евровидении-2020, которое пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Солист группы Илья Прусикин пообещал, что выступление удивит поклонников.