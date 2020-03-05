В Чехии еще четыре человека заболели коронавирусом

ПРАГА, 5 мар – РИА Новости. Проведенные в четверг тесты подтвердили наличие заболевания коронавирусом еще у четырех человек - трех граждан Проведенные в четверг тесты подтвердили наличие заболевания коронавирусом еще у четырех человек - трех граждан Чехии , которые вернулись из Италии или имели контакт с вернувшимися из этой страны, а также у одного гражданина Италии, сообщила журналистам представитель минздрава Габриэла Штепанова.

"Все 12 заболевших коронавирусом чувствуют себя нормально, болезнь у них развивается в легкой форме. Из них девять человек размещены в пражской больнице Na Bulovce, специализирующейся на лечении инфекционных заболеваний, еще трое – в инфекционном отделении больницы имени Масарика в городе Усти-над-Лабем на северо-западе республики", - сказала Штепанова.

Всего с 21 января в Чехии прошли тестами на наличие коронавируса 407 человек. Первые заболевшие были выявлены в минувшее воскресенье, затем каждый день прибавлялись новые, все они или прибыли из Италии, или заразились от родственников, побывавших в этой стране.

С четверга изменены правила тестирования в Чехии людей на наличие коронавируса. Ранее тесты назначались лишь в том случае, если жалующийся на свое здоровье пациент вернулся после пребывания в странах и регионах с большим количеством заболевших. Ныне тесты будут проводиться всем тем людям с жалобами на здоровье, которых на тестирование направляет врач поликлиники или гигиеник.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.