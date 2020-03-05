Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

© Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

Сейчас переговоры продолжаются уже шесть часов.

Встреча Путина и Эрдогана началась в Кремле в 14:06 мск. Основная ее тема касалась обострения ситуации в сирийском Идлибе . Перед началом переговоров президент России заявил о необходимости "проговорить" с турецким коллегой сложившуюся ситуацию, чтобы ничего подобного не повторялось и российско-турецкие отношения, которыми стороны дорожат, не разрушались. Эрдоган выразил уверенность в том, что итоги переговоров облегчат ситуацию в Идлибе.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь, под который вместе с боевиками попали турецкие военные, хотя они вообще не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, более 30 человек получили ранения.

В ответ Анкара объявила о начале новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".

В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Согласно этому документу, турецкие военные могли присутствовать в Идлибской зоне деэскалации, но при условии вывода оттуда всех радикальных террористических группировок. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности — не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.

В соответствии с астанинской договоренностью от мая 2017 года, в Сирии создали четыре зоны деэскалации. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска.

Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, остается по большей части захваченной террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.