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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T20:14+0300
https://ria.ru/20200305/1568206685.html
Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568205493_271:452:3107:2048_1036x0_80_0_0_c69cdf2839f6e3fe8b50c9990e5aee51.jpg
РИА Новости

Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана

17:36 05.03.2020 (обновлено: 20:14 05.03.2020)
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© Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© Сергей Гунеев
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались в формате тет-а-тет, затем к ним присоединились делегации, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Сейчас переговоры продолжаются уже шесть часов.
Встреча Путина и Эрдогана началась в Кремле в 14:06 мск. Основная ее тема касалась обострения ситуации в сирийском Идлибе. Перед началом переговоров президент России заявил о необходимости "проговорить" с турецким коллегой сложившуюся ситуацию, чтобы ничего подобного не повторялось и российско-турецкие отношения, которыми стороны дорожат, не разрушались. Эрдоган выразил уверенность в том, что итоги переговоров облегчат ситуацию в Идлибе.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь, под который вместе с боевиками попали турецкие военные, хотя они вообще не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, более 30 человек получили ранения.
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В ответ Анкара объявила о начале новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".
В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Согласно этому документу, турецкие военные могли присутствовать в Идлибской зоне деэскалации, но при условии вывода оттуда всех радикальных террористических группировок. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности — не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
В соответствии с астанинской договоренностью от мая 2017 года, в Сирии создали четыре зоны деэскалации. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска.
Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, остается по большей части захваченной террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военная обстановка в Идлибе
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Обсудить 93
Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)РоссияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Дмитрий ПесковВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Зачем нам столько подробностей?!
5 марта, 17:37
НДНикита Долгушев
2897210020
МЫ будем очень-очень скорбеть о всех турецких военных которые погибли и ещё погибнут (если не уйдут из Сирии). Нам их так жаль... :(((
5 марта, 18:28
laskab1
753914017
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