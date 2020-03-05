Киев рассчитывает на Запад в силовом решении конфликта, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Киев рассчитывает на помощь Запада в силовом решении конфликта в Донбассе, официально разрешая допуск иностранных военных на территорию Украины, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Камышов.
Украинский парламент в среду принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в этом году для участия в многонациональных учениях. Документ еще должен подписать президент страны Владимир Зеленский.
"Фактически принятие этого законопроекта станет правовой фиксацией уже существующей ситуации. Нам хорошо известно о том, что и отдельные специалисты НАТО, и полноценные подразделения еще с 2014 года присутствуют на Украине, принимают участие в учениях и непосредственно в боевых действиях", - сказал РИА Новости Камышов.
По его словам, НАТО и Запад "давно чувствуют себя на Украине полноценными хозяевами", поэтому на ситуации в Донбассе "этот закон вряд ли кардинально отразится".
"Зеленский официально признает, и Рада его в этом поддерживает, что американские военные могут делать на Украине все, что захотят. Ясно, что, давая официальный допуск иностранным военным на территорию Украины, Зеленский не собирается выполнять минские соглашения, а рассчитывает на помощь заокеанских кураторов в силовом решении конфликта в Донбассе. Однако политический опыт (экс-президента Украины Петра) Порошенко говорит о том, что эти надежды напрасны", - добавил депутат.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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