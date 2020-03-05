Киев рассчитывает на Запад в силовом решении конфликта, заявили в ДНР

По его словам, НАТО и Запад "давно чувствуют себя на Украине полноценными хозяевами", поэтому на ситуации в Донбассе "этот закон вряд ли кардинально отразится".

"Зеленский официально признает, и Рада его в этом поддерживает, что американские военные могут делать на Украине все, что захотят. Ясно, что, давая официальный допуск иностранным военным на территорию Украины, Зеленский не собирается выполнять минские соглашения, а рассчитывает на помощь заокеанских кураторов в силовом решении конфликта в Донбассе. Однако политический опыт (экс-президента Украины Петра) Порошенко говорит о том, что эти надежды напрасны", - добавил депутат.