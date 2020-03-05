Жителей Турции призвали воздержаться от поездок за рубеж

АНКАРА, 5 мар - РИА Новости. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок за границу в связи с распространением коронавируса.
"Чтобы избежать заражения коронавирусом, наши граждане не должны выезжать за границу без крайней необходимости, а те, кто уезжает, должны по приезду в Турции находиться дома в течение 14 дней", - сказал Коджа журналистам.
По его словам, в Турции пока нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. "Из взятых 1363 анализов нет положительных результатов на наличие COVID-19", - добавил Коджа.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса