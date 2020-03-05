Правительство одобрило правила выплат ветеранам к 75-летию Победы

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ одобрило правила осуществления единовременной выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в Минтруде.
Законопроект рассматривался в четверг на заседании правительства.
"Одобрены правила осуществления единовременной выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий проект постановления был подготовлен Минтрудом России во исполнение одноименного указа президента России Владимира Путина", - сказал собеседник.
В министерстве уточнили, что единовременную выплату по 75 тысяч рублей получат 537,1 тысячи человек, по 50 тысяч рублей – 611,4 тысячи человек.
В начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.
Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.