Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-03-05T16:39+0300
https://ria.ru/20200305/1568202241.html
Правительство одобрило правила выплат ветеранам к 75-летию Победы
https://cdn25.img.ria.ru/images/156358/41/1563584198_0:116:3087:1852_1036x0_80_0_0_571f1875944be702d4f4514d8b15b310.jpg
РИА Новости

Правительство одобрило правила выплат ветеранам к 75-летию Победы

16:37 05.03.2020 (обновлено: 16:39 05.03.2020)
896
© РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге
 Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ одобрило правила осуществления единовременной выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в Минтруде.
Законопроект рассматривался в четверг на заседании правительства.
"Одобрены правила осуществления единовременной выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий проект постановления был подготовлен Минтрудом России во исполнение одноименного указа президента России Владимира Путина", - сказал собеседник.
В министерстве уточнили, что единовременную выплату по 75 тысяч рублей получат 537,1 тысячи человек, по 50 тысяч рублей – 611,4 тысячи человек.
В начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.
Президент РФ В. Путин и премьер-министр РФ М. Мишустин на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата
23 февраля, 16:4575 лет Великой Победы
Путин: Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны
Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.
800010
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Девочки Луна и Деми (справа) с врожденным невусом
Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно
Банкноты номиналом 2000 рублей
В России хотят изменить систему оплаты отпусков и декретов
Конституция РФ
Россияне поддерживают поправки в Конституцию, показал опрос
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин
Глава Пенсионного фонда рассказал о выплатах к 75-летию Победы
Человек в маске
Командующий КСИР считает, что коронавирус может быть оружием США
Президент России Владимир Путин
Путин совершит рабочую поездку в Ивановскую область
Празднование Дня Победы в Таллинне
Эстония не будет облагать налогом выплаты России ветеранам ВОВ
Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о выплатах к 75-летию Победы
Железнодорожная станция в Донецкой области
Минэкономразвития объявило о победе в споре о вагонах с Украиной
Вид с борта вертолета на реку в Чукотском автономном округе
Путин утвердил документ об основах госполитики в Арктике
Китай
В Китае выявили первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса
Сотрудник полиции
Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Рубрика с фейковыми новостями о ЦИК может появиться на сайте комиссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ветеран СВР рассказала, что защищает разведчиков-нелегалов за рубежом
03:46Оппозиция в сенате Мексики обвинила правительство в слежке
03:43В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи
03:40Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
03:39Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
03:39Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании
03:37В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
Лента новостейМолния