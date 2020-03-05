Правительство одобрило правила выплат ветеранам к 75-летию Победы

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ одобрило правила осуществления единовременной выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Правительство РФ одобрило правила осуществления единовременной выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне , сообщили РИА Новости в Минтруде

Законопроект рассматривался в четверг на заседании правительства.

"Одобрены правила осуществления единовременной выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий проект постановления был подготовлен Минтрудом России во исполнение одноименного указа президента России Владимира Путина ", - сказал собеседник.

В министерстве уточнили, что единовременную выплату по 75 тысяч рублей получат 537,1 тысячи человек, по 50 тысяч рублей – 611,4 тысячи человек.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.