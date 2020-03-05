У прилетевшего из Сербии египтянина обнаружили коронавирус

КАИР, 5 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Египта заявило в четверг о третьем случае заражения коронавирусом в стране и первом у гражданина страны - он вернулся из Сербии.
"Коронавирус (COVID-19) выявлен у гражданина Египта 44 лет, вернувшегося из Сербии транзитом через Францию. По возвращении в страну у него не проявлялись симптомы заболевания, но через несколько дней они появились", - говорится в полученном РИА Новости совместном заявлении минздрава и ВОЗ.
Заболевший госпитализирован в карантинную зону больницы, где ему оказывается соответствующая медицинская помощь.
Первый заболевший коронавирусом в Египте уже выздоровел, о выявлении второго минздрав страны сообщил в понедельник.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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