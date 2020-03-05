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У прилетевшего из Сербии египтянина обнаружили коронавирус
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РИА Новости

У прилетевшего из Сербии египтянина обнаружили коронавирус

16:36 05.03.2020
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© AP Photo / Ben CurtisЕгипетская скорая помощь. Архивное фото
Египетская скорая помощь. Архивное фото
© AP Photo / Ben Curtis
КАИР, 5 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Египта заявило в четверг о третьем случае заражения коронавирусом в стране и первом у гражданина страны - он вернулся из Сербии.
"Коронавирус (COVID-19) выявлен у гражданина Египта 44 лет, вернувшегося из Сербии транзитом через Францию. По возвращении в страну у него не проявлялись симптомы заболевания, но через несколько дней они появились", - говорится в полученном РИА Новости совместном заявлении минздрава и ВОЗ.
Заболевший госпитализирован в карантинную зону больницы, где ему оказывается соответствующая медицинская помощь.
Первый заболевший коронавирусом в Египте уже выздоровел, о выявлении второго минздрав страны сообщил в понедельник.
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Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.
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Распространение нового коронавирусаСербияЕгипетВ мире
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