Украинская певица объяснила свои слова о победе России на Евровидении

"Что вы подумали, когда узнали, что Little Big будет выступать на Евровидении? Я подумала, что это может быть разрыв, потому что у фронтмена сильная энергетика — это факт! Skibidi, какое бы отношение к треку у кого ни было, знает каждый! Понимаете теперь, о чем я?" — спросила певица.

На Украине неоднократно происходили скандалы из-за Евровидения. Так, победившей в 2019 году в национальном отборе певице Maruv передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в России. Она отказалась его подписать. Группы Freedom-jazz и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, тоже отказались от предложения представлять страну на конкурсе. На прошлогоднем отборе досталось и дуэту Anna Maria. В телеинтервью они отказались назвать воссоединение Крыма с Россией "оккупацией". После этого во время финала отбора ведущий и члены жюри своими вопросами о принадлежности полуострова довели артисток до слез.