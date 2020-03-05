Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T16:37+0300
https://ria.ru/20200305/1568201439.html
Украинская певица объяснила свои слова о победе России на Евровидении
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567162640_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9bec4a3abaabfbbead32e0636dcf3991.jpg
РИА Новости

Украинская певица объяснила свои слова о победе России на Евровидении

16:24 05.03.2020 (обновлено: 16:37 05.03.2020)
7232
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонцерт группы Little Big в Москве
Концерт группы Little Big в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Концерт группы Little Big в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Украинской певице Jerry Heil (Яна Шемаева) пришлось оправдываться за свои слова о том, что российская группа Little Big может победить на Евровидении.
В своем инстаграме певица написала о необходимости опровергнуть некоторые утверждения комментаторов под ее предыдущим постом.
"Это делает больно мне, наносит удары по здоровью моих близких, которые знают точно, что у меня в душе", — пояснила девушка.
Она добавила, что всегда поддерживает украинских артистов. Однако, как считает артистка, песня Little Big может "зайти" на конкурсе.
"Что вы подумали, когда узнали, что Little Big будет выступать на Евровидении? Я подумала, что это может быть разрыв, потому что у фронтмена сильная энергетика — это факт! Skibidi, какое бы отношение к треку у кого ни было, знает каждый! Понимаете теперь, о чем я?" — спросила певица.
Украинская певица Ассоль
31 января, 13:28
На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык
Шемаева также резко раскритиковала СМИ, которые обвинили ее в поддержке "агрессора".
"Вы, совсем не разобравшись, не попросив дополнительные комментарии от меня, начинаете писать чушь и топить человека ради просмотров", — написала она.
Ранее украинка вызвала волну гнева среди подписчиков после того, как опубликовала в инстаграме пост, в котором намекнула на победу на Евровидении российской группы Little Big.
На Украине неоднократно происходили скандалы из-за Евровидения. Так, победившей в 2019 году в национальном отборе певице Maruv передали контракт с пунктом о запрете гастролировать в России. Она отказалась его подписать. Группы Freedom-jazz и Kazka, занявшие второе и третье места соответственно, тоже отказались от предложения представлять страну на конкурсе. На прошлогоднем отборе досталось и дуэту Anna Maria. В телеинтервью они отказались назвать воссоединение Крыма с Россией "оккупацией". После этого во время финала отбора ведущий и члены жюри своими вопросами о принадлежности полуострова довели артисток до слез.
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
26 февраля, 05:39
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
11631629
Обсудить 4
Jerry Heil (Яна Шемаева)РоссияЕвровидение-2020Little BigСитуация на УкраинеЕвровидениеУкраина
Рекомендуем
Концерт группы Little Big в Москве
Ведущий призвал украинскую группу не ехать на Евровидение из-за России
Железнодорожная станция в Донецкой области
Минэкономразвития объявило о победе в споре о вагонах с Украиной
Кадры задержания мужчины, подозреваемого в похищении 8-летней девочки
Пропавшую в Костромской области школьницу похитили, заявили в СК
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков
National Interest рассказал о "кошмаре" для ВМС США
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Песков рассказал о переговорах Путина и Эрдогана
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Переговоры Путина и Эрдогана в Кремле продолжаются уже три часа
Трубопровод Турецкий поток
Глава МИД Сербии осудил попытки остановить "Турецкий поток"
Лето
Синоптики пообещали россиянам "малиновое" лето в 2020 году
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналиста Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Член комитета Совета Федерации РФ Екатерина Лахова
Союз женщин России оценил слова Смирнова об образовании для девочек
Военнослужащие 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота во время марш-броска
Россия продолжит укреплять группировку войск в Арктике
Певец Сергей Куприк
Певец, которого не пустили на Украину, назвал ситуацию беспределом
Медсестра заполняет больничный лист. Архивное фото
Представители бизнеса оценили идею изменения системы оплаты больничных
Порт в Гаване, Куба
Самая секретная в мире подлодка попала на фото
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
Депутат Рады раскрыл детали разговора с не пожавшим ему руку Зеленским
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Ветеран СВР рассказала, что защищает разведчиков-нелегалов за рубежом
03:46Оппозиция в сенате Мексики обвинила правительство в слежке
03:43В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи
03:40Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
03:39Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
03:39Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании
03:37В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
Лента новостейМолния