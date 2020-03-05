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2020-03-05T16:15+0300
https://ria.ru/20200305/1568200951.html
Greenpeace собрал подписи против одноразового пластика в России
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РИА Новости

Greenpeace собрал подписи против одноразового пластика в России

16:15 05.03.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПластиковый стаканчик
Пластиковый стаканчик
© РИА Новости / Павел Лисицын
Пластиковый стаканчик. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российское отделение Greenpeace передало в Минприроды более 120 тысяч подписей с требованием ограничить использование одноразового пластика в России, говорится в сообщении природоохранной организации.
"Представители проекта "Ноль отходов" Greenpeace передали в Минприроды подписи россиян, выступающих за ограничение одноразового пластика в стране. С ноября 2019 года петицию с этим требованием поддержали 120 469 человек", - говорится в сообщении.
Как поясняют защитники природы, только ограничение оборота пластиковых одноразовых товаров и упаковки помогут снизить те объемы мусора, которые сейчас едут на свалки или оказываются в окружающей среде.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что необходимо внедрять раздельный сбор мусора, а с 2021 года ввести ответственность производителей за утилизацию упаковок и товаров.
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