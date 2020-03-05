Переговоры Путина и Эрдогана в Кремле продолжаются уже три часа

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Кремле продолжаются уже три часа, сообщает корреспондент РИА Новости.
Как заявлял российский лидер, президенты начнут общение один на один, при необходимости привлекут коллег из различных ведомств.
Ожидается, что Путин и Эрдоган попытаются договориться о разрешении ситуации в Идлибе.
Российский лидер выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих в Сирии и заявил, что ситуация требует прямого личного разговора.
Эрдоган, в свою очередь, обозначил уверенность, что в результате переговоров ситуация в Идлибе станет легче.
Ранее в Москве и Анкаре прошли три раунда российско-турецких переговоров на уровне экспертов, однако достичь соглашений не удалось.
Террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* 27 февраля начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали турецкие военные, которые не должны были находиться в этом регионе. В результате инцидента погибли 36 военнослужащих Турции, свыше 30 человек получили ранения.
В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".
Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к политическому диалогу с правительством, от террористов.
В соответствии с астанинской договоренностью от мая 2017 года, в Сирии создали четыре зоны деэскалации. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска.
Территория четвертой зоны, расположенной в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, остается по большей части захваченной террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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