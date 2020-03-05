Переговоры Путина и Эрдогана в Кремле продолжаются уже три часа

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина Тайипа Эрдогана в Кремле продолжаются уже три часа, сообщает корреспондент РИА Новости.

Как заявлял российский лидер, президенты начнут общение один на один, при необходимости привлекут коллег из различных ведомств.

Ожидается, что Путин и Эрдоган попытаются договориться о разрешении ситуации в Идлибе

Российский лидер выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих в Сирии и заявил, что ситуация требует прямого личного разговора.

Эрдоган, в свою очередь, обозначил уверенность, что в результате переговоров ситуация в Идлибе станет легче.

Ранее в Москве и Анкаре прошли три раунда российско-турецких переговоров на уровне экспертов, однако достичь соглашений не удалось.

Террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* 27 февраля начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали турецкие военные, которые не должны были находиться в этом регионе. В результате инцидента погибли 36 военнослужащих Турции, свыше 30 человек получили ранения.

В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".

Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к политическому диалогу с правительством, от террористов.

В соответствии с астанинской договоренностью от мая 2017 года, в Сирии создали четыре зоны деэскалации. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска.

Территория четвертой зоны, расположенной в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, остается по большей части захваченной террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.