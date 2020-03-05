Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T16:10+0300
https://ria.ru/20200305/1568200671.html
Госдума не изменила очередность требований при банкротстве банка
https://cdn23.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_0:484:2778:2047_1036x0_80_0_0_ae75686529b2393e6a228155517c66f3.jpg
РИА Новости

Госдума не изменила очередность требований при банкротстве банка

16:10 05.03.2020
198
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, позволяющий удовлетворить требования вкладчиков обанкротившихся банков с суммой вкладов от 1,4 до 10 миллионов рублей до удовлетворения требований Агентства по страхованию вкладов и Банка России.
В настоящее время вкладчики вправе получить страховое возмещение по вкладам в таком банке в пределах 1,4 миллиона рублей. В случае, если вклад превышает эту сумму, вкладчик вправе истребовать сумму свыше 1,4 миллиона рублей в общем порядке в ходе процедуры банкротства банка. Однако получить ее он сможет при наличии средств лишь после удовлетворения требований АСВ и ЦБ.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
11 сентября 2019, 05:00
Москалькова: государство должно помогать гражданам после банкротства банков
Документ, внесенный группой депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым, изменяет очередность удовлетворения требований при банкротстве банка. В первую очередь они предложили удовлетворять требования вкладчиков, сумма вкладов которых превышает сумму гарантированного возмещения (1,4 миллиона рублей), но не превышающую 10 миллионов рублей, а для требований АСВ и Банка России предусмотреть вторую очередь вместо существующей первой. Во вторую очередь предлагалось удовлетворять требования по возмещениям свыше 10 миллионов рублей.
Таким образом, вкладчики при процедуре банкротства кредитной организации получали возможность в приоритетном порядке по сравнению с АСВ получить страховое возмещение, поясняли ранее авторы этой законодательной инициативы.
Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и думские комитеты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и по финансовому рынку. При этом кабмин отметил отсутствие в финансово-экономическом обосновании к нему источников финансирования выпадающих доходов, направленных на обеспечение необходимого уровня достаточности Фонда обязательного страхования вкладов при условии сохранения текущей нагрузки на банки в целях поддержания их финансовой устойчивости.
Комитет по природным ресурсам считает, что реализация законопроекта существенно снизит возможности АСВ по выплате гарантированного законом страхового возмещения. А комитет по финрынку ожидает роста дефицита Фонда обязательного страхования вкладов. По оценке АСВ, ожидаемое в результате изменения очередности сокращение объема возврата средств в фонд в среднем может составить до 40%, а общая сумма прогнозируемых за пять лет потерь фонда – 137 миллиардов рублей.
Председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
21 декабря 2017, 23:01
Огосударствление банков лучше их банкротства, считает Греф
100020
Обсудить 0
РоссияСправедливая РоссияГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Агентство по страхованию вкладовЭкономика
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
ГД приняла в I чтении проект о покупке правительством акций Сбербанка
Железнодорожная станция в Донецкой области
Минэкономразвития объявило о победе в споре о вагонах с Украиной
График
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в 2019 году снизилась почти в 50 раз
Владимир Путин
Путин рекомендовал Кубани отнести плантации чая к особо ценным угодьям
В коровнике на ферме агропромышленного холдинга Братья Чебурашкины. Семейная Ферма в Московской области
Путин поручил представить предложения по снижению НДС на корма
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Крыму турист сорвался со скалы и погиб
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Татарстан намерен продвигать продукцию машиностроения в Сербии
Программирование
В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
В Тамбовской области экс-полицейского осудили за избиение задержанного
Атомный ледокол 50 лет Победы в Северном Ледовитом океане
Названы основные вызовы национальной безопасности России
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Ростовская область и Азербайджан подписали ряд партнерских соглашений
Таганский район в Москве
В Москве устраняют последствия слива керосина от объекта Минобороны
Процессор компании Intel Pentium Pro
Эксперты обнаружили неустранимую уязвимость в оборудовании Intel
Андрей Клишас
Клишас прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Собянин рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:46Оппозиция в сенате Мексики обвинила правительство в слежке
03:43В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи
03:40Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
03:39Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
03:39Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании
03:37В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
Лента новостейМолния