Госдума не изменила очередность требований при банкротстве банка

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект, позволяющий удовлетворить требования вкладчиков обанкротившихся банков с суммой вкладов от 1,4 до 10 миллионов рублей до удовлетворения требований Агентства по страхованию вкладов и Банка России

В настоящее время вкладчики вправе получить страховое возмещение по вкладам в таком банке в пределах 1,4 миллиона рублей. В случае, если вклад превышает эту сумму, вкладчик вправе истребовать сумму свыше 1,4 миллиона рублей в общем порядке в ходе процедуры банкротства банка. Однако получить ее он сможет при наличии средств лишь после удовлетворения требований АСВ и ЦБ.

Документ, внесенный группой депутатов от "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым, изменяет очередность удовлетворения требований при банкротстве банка. В первую очередь они предложили удовлетворять требования вкладчиков, сумма вкладов которых превышает сумму гарантированного возмещения (1,4 миллиона рублей), но не превышающую 10 миллионов рублей, а для требований АСВ и Банка России предусмотреть вторую очередь вместо существующей первой. Во вторую очередь предлагалось удовлетворять требования по возмещениям свыше 10 миллионов рублей.

Таким образом, вкладчики при процедуре банкротства кредитной организации получали возможность в приоритетном порядке по сравнению с АСВ получить страховое возмещение, поясняли ранее авторы этой законодательной инициативы.

Однако против принятия законопроекта выступили правительство РФ и думские комитеты по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и по финансовому рынку. При этом кабмин отметил отсутствие в финансово-экономическом обосновании к нему источников финансирования выпадающих доходов, направленных на обеспечение необходимого уровня достаточности Фонда обязательного страхования вкладов при условии сохранения текущей нагрузки на банки в целях поддержания их финансовой устойчивости.