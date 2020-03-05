Финал конкурса "Лидеры России" выявил 30 лучших медработников

МОСКВА, 5 мар - РИА новости. Финал конкурса управленцев "Лидеры России" по специализации "Здравоохранение" принес победу 30 участникам, из них 10 человек примут участие в суперфинале конкурса, который пройдет 27 – 31 марта в Сочи, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Финал конкурса управленцев "Лидеры России" по специализации "Здравоохранение" принес победу 30 участникам, из них 10 человек примут участие в суперфинале конкурса, который пройдет 27 – 31 марта в Сочи, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Из числа победителей восемь человек представляют Санкт-Петербург, 6 – Москву, по два – Краснодарский край и Московскую область, по одному человеку – Рязанскую, Саратовскую, Ростовскую, Ленинградскую, Брянскую, Челябинскую, Воронежскую, Нижегородскую области, Чувашию, Башкортостан, Карелию и Красноярский край. Все 30 победителей финала получат наставников из числа авторитетных представителей медицинского сообщества. Десять победителей, показавших наиболее высокие результаты в очном испытании, продолжат борьбу в суперфинале. Всего в финале конкурса по специализации "Здравоохранение" приняли участие 100 конкурсантов из 34 регионов России.

"Сегодня нам нужны профессиональные управленцы, которые смогут убедить и повести за собой, а также принять на себя ответственность за результат. Во многих регионах особенно не хватает главных врачей поликлиник и больниц, даже региональных министров здравоохранения. Нужно дать возможность молодым специалистам проявить свои компетенции. Смотря на лица победителей, я понимаю, что мы выполним поручение президента, Россия должна войти в десятку стран–лидеров по продолжительности жизни", – привели в пресс-службе слова первого заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой на церемонии награждения победителей.

Как отметил Комиссаров, в третьем сезоне конкурса "Лидеры России" профильные специализации проводятся впервые. "Результаты трека "Здравоохранение" говорят о том, что это было правильное решение и полезная инициатива. В полуфинале и финале встретились яркие и талантливые управленцы в сфере здравоохранения со всей страны. Победителями стали перспективные ученые, эффективные организаторы здравоохранения, а также врачи-практики. Приятно отметить, что многие из участников являются продолжателями семейных династий врачей, у некоторых есть собственные изобретения, научные разработки, которые уже сегодня помогают пациентам бороться с различными заболеваниями. По итогам полуфинала и финала специализации сформирован кадровый резерв профильных управленцев, которые продолжат развивать сферу здравоохранения России", – сказал он.

Полуфинал и финал специализации "Здравоохранение" проходили с 29 февраля по 5 марта. Конкурсанты прошли повторное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа, участвовали в проблемно-аналитической деловой игре, мастер-классах, а также вырабатывали предложения в рамках стратегической сессии по развитию нацпроекта "Здравоохранение".