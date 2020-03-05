Татарстан намерен продвигать продукцию машиностроения в Сербии

КАЗАНЬ, 5 мар - РИА Новости. Татарстан заинтересован в продвижении на рынок Сербии таких компаний, как "Камаз", "Нижнекамскшина", Казанский вертолётный завод и других, заявил президент республики Рустам Минниханов

В четверг в Казани проходит заседание межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова и первого заместителя председателя правительства – министра иностранных дел Республики Сербия Ивицы Дачича

"Татарстан заинтересован в продвижении таких предприятий, как "Камаз", Казанский вертолетный завод, "Нижнекамскшина", "Казанькомпрессормаш" и многих других. В свою очередь мы бы хотели увеличить поставки в нашу республику высокотехнологичного оборудования, которым располагают наши сербские партнеры", - сказал Минниханов в ходе заседания комитета.

Глава республики отметил, что особое внимание в последние годы Татарстан уделяет инновационному развитию, ведётся работа по развитию таких направлений, как нано- и биотехнологии, производство композитных материалов, робототехника. При этом многие проекты реализуются с участием зарубежных партнеров.

По информации Минниханова, по итогам прошлого года зафиксирован двукратный рост товарооборота между Татарстаном и Сербией, который превысил 100 миллионов долларов. Он пригласил сербских партнёров к дальнейшему сотрудничеству с Татарстаном, направленному на укрепление российско-сербских отношений. "Потенциал у республики большой, и у нас огромный интерес работать с нашими сербскими партнерами. Мы в ближайшее время большой делегацией поедем в Сербию и ждём бизнес-делегацию Сербии у нас в республике. Считаю, что все возможности (для развития сотрудничества – ред.) благодаря стратегическим отношениям наших стран есть", - сказал он.