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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-03-05T15:50+0300
https://ria.ru/20200305/1568200067.html
Татарстан намерен продвигать продукцию машиностроения в Сербии
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РИА Новости

Татарстан намерен продвигать продукцию машиностроения в Сербии

15:50 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 5 мар - РИА Новости. Татарстан заинтересован в продвижении на рынок Сербии таких компаний, как "Камаз", "Нижнекамскшина", Казанский вертолётный завод и других, заявил президент республики Рустам Минниханов.
В четверг в Казани проходит заседание межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова и первого заместителя председателя правительства – министра иностранных дел Республики Сербия Ивицы Дачича.
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"Татарстан заинтересован в продвижении таких предприятий, как "Камаз", Казанский вертолетный завод, "Нижнекамскшина", "Казанькомпрессормаш" и многих других. В свою очередь мы бы хотели увеличить поставки в нашу республику высокотехнологичного оборудования, которым располагают наши сербские партнеры", - сказал Минниханов в ходе заседания комитета.
Глава республики отметил, что особое внимание в последние годы Татарстан уделяет инновационному развитию, ведётся работа по развитию таких направлений, как нано- и биотехнологии, производство композитных материалов, робототехника. При этом многие проекты реализуются с участием зарубежных партнеров.
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По информации Минниханова, по итогам прошлого года зафиксирован двукратный рост товарооборота между Татарстаном и Сербией, который превысил 100 миллионов долларов. Он пригласил сербских партнёров к дальнейшему сотрудничеству с Татарстаном, направленному на укрепление российско-сербских отношений. "Потенциал у республики большой, и у нас огромный интерес работать с нашими сербскими партнерами. Мы в ближайшее время большой делегацией поедем в Сербию и ждём бизнес-делегацию Сербии у нас в республике. Считаю, что все возможности (для развития сотрудничества – ред.) благодаря стратегическим отношениям наших стран есть", - сказал он.
Вице-премьер Сербии подчеркнул, что удивлён результатами развития Татарстана в экономике других сферах, которые являются потенциалом для сотрудничества с Сербией. По его словам, возможно развитие сотрудничества Сербии с такими компаниями, как "Камаз", "Татнефть" и другими. При этом Дачич отметил, что у Сербии и Татарстана уже есть опыт сотрудничества - Сербия покупала вертолеты Казанского вертолетного завода.
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Республика ТатарстанРоссияИвица ДачичЮрий Борисов (вице-премьер)Рустам МиннихановСербияРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
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