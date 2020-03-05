Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в 2019 году снизилась почти в 50 раз

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Чистая прибыль Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в 2019 году сократилась по сравнению с прошлым годом почти в 50 раз, до 643 миллионов рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка компании выросла на 2,2% и составила 366,642 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 11,1% - до 97,544 миллиарда рублей.

При этом скорректированная чистая прибыль компании в отчетном периоде составила 51,547 миллиарда рублей, что на 27,1% ниже показателя 2018 года.

Компания объясняет разницу между отчетным и скорректированным показателями отражением признания убытка от обесценения основных средств и незавершенного строительства в размере 53,532 миллиарда рублей, преимущественно в отношении введённых в 2019 году Нижне-Бурейской ГЭС и Сахалинской ГРЭС-2, признанием убытка от обесценения финансовых активов в размере 4,491 миллиарда в результате оценки ожидаемых кредитных убытков по дебиторской задолженности и признанием убытка от обесценения прочих активов в размере 2,045 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании за отчетный период увеличились на 1,3%, до 228,66 миллиарда рублей, краткосрочные обязательства - на 5,4%, до 126,59 миллиарда.