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Теплоснабжение
2020-03-05T15:42+0300
https://ria.ru/20200305/1568199707.html
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в 2019 году снизилась почти в 50 раз
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РИА Новости

Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в 2019 году снизилась почти в 50 раз

15:42 05.03.2020
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© Flickr / ArtemFinlandГрафик
График
© Flickr / ArtemFinland
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в 2019 году сократилась по сравнению с прошлым годом почти в 50 раз, до 643 миллионов рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка компании выросла на 2,2% и составила 366,642 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 11,1% - до 97,544 миллиарда рублей.
При этом скорректированная чистая прибыль компании в отчетном периоде составила 51,547 миллиарда рублей, что на 27,1% ниже показателя 2018 года.
Компания объясняет разницу между отчетным и скорректированным показателями отражением признания убытка от обесценения основных средств и незавершенного строительства в размере 53,532 миллиарда рублей, преимущественно в отношении введённых в 2019 году Нижне-Бурейской ГЭС и Сахалинской ГРЭС-2, признанием убытка от обесценения финансовых активов в размере 4,491 миллиарда в результате оценки ожидаемых кредитных убытков по дебиторской задолженности и признанием убытка от обесценения прочих активов в размере 2,045 миллиарда рублей.
Долгосрочные обязательства компании за отчетный период увеличились на 1,3%, до 228,66 миллиарда рублей, краткосрочные обязательства - на 5,4%, до 126,59 миллиарда.
Стенд компании Русгидро на ВЭФ во Владивостоке
27 февраля, 17:40Теплоснабжение
Чистая прибыль "Русгидро" по РСБУ в 2019 году выросла на 5,2%
"Русгидро" - российская энергетическая компания, которая объединяет гидроэлектростанции в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 40 ГВт.
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