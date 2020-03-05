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Туризм
2020-03-05T17:33+0300
https://ria.ru/20200305/1568199512.html
На юге России началась круизная навигация
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РИА Новости

На юге России началась круизная навигация

17:33 05.03.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКруизный лайнер "Князь Владимир" в порту города Сочи
Круизный лайнер Князь Владимир в порту города Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В марте на юге России началась круизная навигация, в маршрут лайнера "Князь Владимир" теперь включены не только города Кубани и Крыма, но и Абхазия, сообщает пресс-служба Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Ранее корабль, вмещающий 600 пассажиров, ходил только в теплое время года. В 2017-2019 годах он выполнил 49 рейсов, перевез почти 16,5 тысяч пассажиров.
Впервые в истории судна навигация началась уже в марте и завершится только в конце октября 2020 года. Она будет самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море — запланировано 35 рейсов. Организаторы путешествий отметили, что ранняя весна — это максимально комфортное время для посещения экскурсий из-за отсутствия жары и наплыва отдыхающих.
В сезоне 2020 года "Князь Владимир" сохранит свой недельный тур по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи, но к нему добавится Абхазия. Шесть раз за навигацию лайнер зайдет в Сухум.
Кроме того, в этом году иностранной круизной компанией будет выполнено два рейса из Афин с заходом в порты Стамбула, Верны, Констанцы, Одессы и Сочи. Также в 2020 году в порт Сочи планируют заходить еще пять иностранных круизных лайнера.
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