МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В марте на юге России началась круизная навигация, в маршрут лайнера "Князь Владимир" теперь включены не только города Кубани и Крыма, но и Абхазия, В марте на юге России началась круизная навигация, в маршрут лайнера "Князь Владимир" теперь включены не только города Кубани и Крыма, но и Абхазия, сообщает пресс-служба Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Ранее корабль, вмещающий 600 пассажиров, ходил только в теплое время года. В 2017-2019 годах он выполнил 49 рейсов, перевез почти 16,5 тысяч пассажиров.

Впервые в истории судна навигация началась уже в марте и завершится только в конце октября 2020 года. Она будет самой продолжительной с момента возобновления круизного сообщения на Черном море — запланировано 35 рейсов. Организаторы путешествий отметили, что ранняя весна — это максимально комфортное время для посещения экскурсий из-за отсутствия жары и наплыва отдыхающих.

В сезоне 2020 года "Князь Владимир" сохранит свой недельный тур по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи, но к нему добавится Абхазия. Шесть раз за навигацию лайнер зайдет в Сухум.