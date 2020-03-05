Клишас оценил идею запрета на отчуждение территорий

"После этих поправок крикуны потеряют почву под ногами, потому что их призывы не будут реализованы, у них не будет никакой социальной базы, потому что в конституции будет сейчас записано четкое положение - нельзя торговать суверенитетом людей", - сказал Клишас на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".