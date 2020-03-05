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2020-03-05T15:36+0300
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Клишас оценил идею запрета на отчуждение территорий
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РИА Новости

Клишас оценил идею запрета на отчуждение территорий

15:36 05.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Внесение поправки в Конституцию РФ о неотчуждаемости территорий выбьет почву из-под ног тех "крикунов", которые призывают к отказу России от Крыма или от других частей страны, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"После этих поправок крикуны потеряют почву под ногами, потому что их призывы не будут реализованы, у них не будет никакой социальной базы, потому что в конституции будет сейчас записано четкое положение - нельзя торговать суверенитетом людей", - сказал Клишас на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
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Соответствующий вопрос задал журналист из Крыма, участвующий в видеомосте.
По словам Клишаса, парламентарии изучат вопрос, не следует ли ужесточить ответственность за подобные призывы или ввести за это уголовное наказание.
"Мы посмотрим, если нужно будет ввести ответственность за подобные призывы, мы это сделаем. Но вряд ли для этого будут основания", - сказал сенатор.
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РоссияАндрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФОбщество
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