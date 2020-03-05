Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-05T15:20+0300
https://ria.ru/20200305/1568198161.html
В Одноклассниках появилась отдельная лента, посвященная коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137642_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_10293a32325476b05b46b326c905f2be.jpg
РИА Новости

В Одноклассниках появилась отдельная лента, посвященная коронавирусу

15:20 05.03.2020
456
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В разделе "Рекомендации" в Одноклассниках появилась отдельная лента c посвященными коронавирусу новостями. В нее будут попадать только публикации Министерства здравоохранения и официальных групп СМИ. Кроме того, при первом входе в новый раздел все пользователи увидят рекомендации от Минздрава в формате инфографики.
О последних и самых актуальных новостях по теме пользователи также смогут узнать из своей основной ленты в ОК – в ближайшие дни там появится специальный блок со ссылками на публикации.
Новый сервис позволит всем, кто следит за новостями о вирусе, оперативно получать проверенную журналистами информацию и быть в курсе того, что происходит в разных регионах России и за рубежом. Пользователи смогут сразу отреагировать на контент и поделиться им с друзьями в соцсети.
Лента новостей о коронавирусе доступна в разделе "Рекомендации" на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях ОК на iOS и Android.
210000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Одноклассники
Рекомендуем
Робот с внешностью Арнольда Шварценеггера, представленный компанией Promobot на выставке форума Сделано в России
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
«ЯсноПонятно». Бариста о кофейной культуре: что пить, как и почему
"ЯсноПонятно". Бариста о кофейной культуре: что пить, как и почему
Логотип Intel
Нижегородская область будет сотрудничать с Intel
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
Жириновский станцевал под трек Little Big
Робот Promobot V.4 на выставке технологического развития в рамках международного форума Технопром-2019 в Новосибирске
Promobot может уничтожить оболочку робота-двойника Шварценеггера
Новый логотип компании BMW
BMW сменила логотип
Медицинские работники в защитных костюмах
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" объяснил, почему не отменяет рейсы в Китай
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Рубрика с фейковыми новостями о ЦИК может появиться на сайте комиссии
Мужчина с цветами на Рижском рынке в Москве
В "Яндекс.Маркет" рассказали, на что вырос спрос перед 8 марта
Сотрудник полиции
Девочку, пропавшую в Костромской области, нашли живой
Фильм Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Роскомнадзор потребовал удалить пиратские копии фильма "Хищные птицы"
Мигранты на турецко-греческой границе
Турция привлекла спецназ, чтобы помешать выдворению беженцев из Греции
Лето
Синоптики пообещали россиянам "малиновое" лето в 2020 году
Скульптурная композиция Расстрел в Долине смерти – месте массовых захоронений жителей Смоленщины, ставших жертвами политических репресси
Раскрутку Катыни одобрил Гитлер: кто на самом деле убивал поляков?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В Дрездене оценили жест СССР по возврату коллекции бесценной живописи
03:40Продажи спортивных товаров в России перед 8 марта выросли на треть
03:39Блогер Диденко рассказала об "осознании" трагедии в банном комплексе
03:39Исследование: около 20% россиян говорят неправду на собеседовании
03:37В МВД рассказали, что делать в случае атаки кибермошенников
03:35В Дрездене рассказали об идее экспонирования "Сикстинской Мадонны"
03:31Ветеран СВР рассказала, что потребуется от девушек в разведке
03:27The Weekend представил в Сети короткометражный фильм After hours
03:22Московский зоопарк запустит акцию "8 марта в леопарде"
03:20Минтранс рассказал, можно ли заходить с детскими колясками в метро
03:10В ГД обеспокоены продажей в России "амулетов от коронавируса"
03:05Утопившая своих детей женщина на Камчатке была в депрессии
03:04Борисенко может полететь на МКС на новом американском корабле
03:01Прокурор Мехико опроверг информацию о льве, убившем человека
02:39В Израиле закрыли въезд и выезд из Вифлеема из-за коронавируса
02:35Ростуризм призвал турфирмы предлагать альтернативы посещению Хоккайдо
02:27Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
02:23Госдеп поднял уровень опасности поездок на Гаити до максимального
02:20Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
02:02В РВИО высоко оценили проведение Балатонской оборонительной операции
Лента новостейМолния