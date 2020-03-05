В Одноклассниках появилась отдельная лента, посвященная коронавирусу

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В разделе "Рекомендации" в Одноклассниках появилась отдельная лента c посвященными коронавирусу новостями. В нее будут попадать только публикации Министерства здравоохранения и официальных групп СМИ. Кроме того, при первом входе в новый раздел все пользователи увидят рекомендации от Минздрава в формате инфографики.
О последних и самых актуальных новостях по теме пользователи также смогут узнать из своей основной ленты в ОК – в ближайшие дни там появится специальный блок со ссылками на публикации.
Новый сервис позволит всем, кто следит за новостями о вирусе, оперативно получать проверенную журналистами информацию и быть в курсе того, что происходит в разных регионах России и за рубежом. Пользователи смогут сразу отреагировать на контент и поделиться им с друзьями в соцсети.
Лента новостей о коронавирусе доступна в разделе "Рекомендации" на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях ОК на iOS и Android.