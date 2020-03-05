В Одноклассниках появилась отдельная лента, посвященная коронавирусу

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В разделе "Рекомендации" в Одноклассниках появилась отдельная лента c посвященными коронавирусу новостями. В нее будут попадать только публикации Министерства здравоохранения и официальных групп СМИ. Кроме того, при первом входе в новый раздел все пользователи увидят рекомендации от Минздрава в формате инфографики.

О последних и самых актуальных новостях по теме пользователи также смогут узнать из своей основной ленты в ОК – в ближайшие дни там появится специальный блок со ссылками на публикации.

Новый сервис позволит всем, кто следит за новостями о вирусе, оперативно получать проверенную журналистами информацию и быть в курсе того, что происходит в разных регионах России и за рубежом. Пользователи смогут сразу отреагировать на контент и поделиться им с друзьями в соцсети.