Упоминание Бога в Конституции справедливо, заявил муфтий Дагестана

МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Муфтий Дагестана Муфтий Дагестана Ахмад Афанди назвал справедливым идею внесения упоминания Бога в текст обновляемой Конституции РФ , сообщает пресс-служба религиозного деятеля.

"Считаю справедливым упоминание Бога в Конституции РФ, поскольку вера во Всевышнего, в единого Творца объединяет большинство людей, живущих в нашей стране, вне зависимости от принадлежности к той или иной религии. Действительно, конституция как основной закон государства должна содержать в себе духовно-нравственные принципы (идеалы), и упоминание в ней божественного начала имеет огромное значение для развития российского общества",- цитирует муфтия его пресс-служба.

По мнению Афанди, если граждане России будут видеть присутствие Творца не только в религиозных книгах и храмах, но и в конституции, это будет способствовать росту доверия населения к государству.

"Только одухотворённый присутствием Всевышнего народ может выстоять перед любыми трудностями и достичь успехов в развитии", - считает муфтий Дагестана.

Президент РФ Владимир Путин в начале недели внес в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении Конституции, среди предложений - закрепление упоминания Бога в основном законе страны. В поправке сказано, что Российская Федерация, "сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога", признает исторически сложившееся государственное единство.