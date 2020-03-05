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2020-03-05T15:15+0300
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Упоминание Бога в Конституции справедливо, заявил муфтий Дагестана
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РИА Новости

Упоминание Бога в Конституции справедливо, заявил муфтий Дагестана

15:15 05.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 5 мар - РИА Новости. Муфтий Дагестана Ахмад Афанди назвал справедливым идею внесения упоминания Бога в текст обновляемой Конституции РФ, сообщает пресс-служба религиозного деятеля.
"Считаю справедливым упоминание Бога в Конституции РФ, поскольку вера во Всевышнего, в единого Творца объединяет большинство людей, живущих в нашей стране, вне зависимости от принадлежности к той или иной религии. Действительно, конституция как основной закон государства должна содержать в себе духовно-нравственные принципы (идеалы), и упоминание в ней божественного начала имеет огромное значение для развития российского общества",- цитирует муфтия его пресс-служба.
Конституция РФ
3 марта, 16:29
В Кремле оценили идею упомянуть Бога в Конституции
По мнению Афанди, если граждане России будут видеть присутствие Творца не только в религиозных книгах и храмах, но и в конституции, это будет способствовать росту доверия населения к государству.
"Только одухотворённый присутствием Всевышнего народ может выстоять перед любыми трудностями и достичь успехов в развитии", - считает муфтий Дагестана.
Президент РФ Владимир Путин в начале недели внес в Госдуму свои поправки к законопроекту об изменении Конституции, среди предложений - закрепление упоминания Бога в основном законе страны. В поправке сказано, что Российская Федерация, "сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога", признает исторически сложившееся государственное единство.
В поправке с упоминанием Бога не идет речи о смене подхода к религиозным убеждениям, Российская Федерация остается светским государством, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в конституцию Павел Крашенинников.
Конституция Российской Федерации
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В РПЦ назвали "констатацией" возможное внесение Бога в Конституции
12000135
Обсудить 6
Ахмад АфандиРоссияРеспублика ДагестанКонституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Как разодрали на конфессии единое общество - советский народ - так всё и развалилось. Уроки Ичкерии и Древней Укры знать надо.
5 марта, 15:22
vvab6
1110001
Не объединяет , а разъединяет. Даже внутри одной религии согласия нет, что в христианстве, что в магометанстве. В иудаизме тоже секты есть.
5 марта, 15:18
vvab6
1100001
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