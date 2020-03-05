Глава МИД Сербии заявил о совместном праздновании Дня Победы с Москвой

КАЗАНЬ, 5 мар - РИА Новости. Сербия и Россия будут вместе участвовать в торжествах в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил заместитель председателя правительства – министр иностранных дел Республики Сербия Ивица Дачич.
В четверг в Казани проходит заседание межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству под председательством вице-премьера РФ Юрия Борисова и Дачича.
"Мы вместе будем участвовать в торжествах, связанных с 75-летим Победы в Великой Отечественной войне. Россия и Сербия обе понесли большие жертвы в этой войне, и мы не можем позволить, чтобы кто-то переписывал историю и чтобы жертвы извинялись перед теми, кто совершал преступления", - сказал Дачич журналистам.
Ранее в ходе заседания комитета Борисов отметил, что российская сторона будет рада видеть президента Сербии Александра Вучича на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
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