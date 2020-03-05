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2020-03-05T15:11+0300
https://ria.ru/20200305/1568197912.html
Матвиенко рассказала коллегам из Белоруссии о работе над поправками
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РИА Новости

Матвиенко рассказала коллегам из Белоруссии о работе над поправками

15:11 05.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с коллегами из Совета республики нацсобрания Белоруссии рассказала над работой по внесению изменений в Конституцию РФ.
"Я проинформировала на встрече о том, как обсуждаются изменения в Конституцию РФ, что это означает для российской государственности, как это проходит в России", - сказала Матвиенко журналистам.
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Спикер отметила, что это полезный обмен опытом, добавив, что у России и Белоруссии много общего в государственном устройстве.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее поддержал поправки во вторую статью законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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РоссияКонституция РФВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФБелоруссияОбщество
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