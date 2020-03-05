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2020-03-05T23:01+0300
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Эмилия Кларк рассказала, что из "Игры престолов" украл для нее брат
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РИА Новости

Эмилия Кларк рассказала, что из "Игры престолов" украл для нее брат

23:01 05.03.2020
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© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionАктриса Эмилия Кларк на премьере нового сезона сериала "Игра престолов"
Актриса Эмилия Кларк на премьере нового сезона сериала Игра престолов
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Американская актриса Эмилия Кларк рассказала, какой реквизит из "Игры престолов" украл для нее старший брат Беннетт, который работал оператором на шоу, сообщает Daily Mail.

"Мой замечательный брат в это Рождество сделал мне лучший подарок. Когда он снимал одну из сцен сражения, ему удалось забрать флаг с эмблемой Дома Таргариенов (в сериале актриса исполняла роль представительницы этого рода, — Прим.ред.)", — прокомментировала Кларк. — Увидев эту вещь, я расплакалась от радости.

У всех Домов в сериале были знамена с изображением разных символов. У Таргариенов это красный дракон.
В этом году на красной дорожке перед церемонией вручения премии "Эмми" актриса призналась, что всегда хотела забрать домой один из париков, которые носила ее героиня Дейнерис. Шоураннеры разрешили ей это сделать, но реквизита у Кларк почему-то до сих пор нет.
"Я так и не увидела свой парик. Мы завершили шоу полтора года назад! И я все еще его жду", — рассказала она.
Кадры из сериалов Игра престолов(8 сезон) и Ходячие мертвецы(10 сезон)
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КультураКино и сериалыНовости культурыШоу-бизнесЭмилия Кларк
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