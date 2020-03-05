Эмилия Кларк рассказала, что из "Игры престолов" украл для нее брат

"Мой замечательный брат в это Рождество сделал мне лучший подарок. Когда он снимал одну из сцен сражения, ему удалось забрать флаг с эмблемой Дома Таргариенов (в сериале актриса исполняла роль представительницы этого рода, — Прим.ред.)", — прокомментировала Кларк. — Увидев эту вещь, я расплакалась от радости.