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РИА Новости
Культура

Эмилия Кларк пожаловалась, что ее оставили без парика Дейнерис

06:08 26.09.2019
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© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"Кадр из сериала "Игра престолов".
Кадр из сериала Игра престолов.
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Эмилия Кларк пожаловалась, что ей так и не удалось выпросить у съемочной группы "Игры престолов" парик своей героини Дейнерис Таргариен, сообщает MTV.com.
Все фанаты сериала знают, что важнейшим элементом имиджа Матери драконов были светлые волосы.
Кларк рассказала на красной дорожке церемонии вручения "Эмми", что она очень хотела забрать один из париков, которые носила на съемках, домой. Ей разрешили это сделать, но "трофея" у нее до сих пор нет: "Я так и не увидела свой парик. Мы завершили шоу полтора года назад! И я все еще его жду".
Корреспондент издания выразил надежду, что это интервью поможет ей все-таки заполучить парик, чтобы у нее была возможность при желании нарядиться Матерью драконов.
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