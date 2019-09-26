Эмилия Кларк пожаловалась, что ее оставили без парика Дейнерис

Кларк рассказала на красной дорожке церемонии вручения "Эмми", что она очень хотела забрать один из париков, которые носила на съемках, домой. Ей разрешили это сделать, но "трофея" у нее до сих пор нет: "Я так и не увидела свой парик. Мы завершили шоу полтора года назад! И я все еще его жду".