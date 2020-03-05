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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T15:03+0300
https://ria.ru/20200305/1568195487.html
Путин заявил о необходимости "проговорить всю ситуацию" по Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568196223_0:0:2981:1677_1036x0_80_0_0_c927b264f562d65e2dbe70c44a0f9dfa.jpg
РИА Новости

Путин заявил о необходимости "проговорить всю ситуацию" по Сирии

14:36 05.03.2020 (обновлено: 15:03 05.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что нужно "проговорить всю ситуацию" по Сирии, чтобы ничего подобного не повторялось и не разрушало отношения РФ и Турции.
"Конечно, нам нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного не повторялось и чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся, и я знаю, вы тоже, очень внимательно и дорожим этим", - сказал Путин.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Вчера, 14:14
Эрдоган назвал развитие отношений России и Турции основной задачей
Президент Турции прибыл в Москву на переговоры с Путиным по сирийскому Идлибу. Ситуация там обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Вчера, 14:22
Путин заявил, что Россия дорожит отношениями с Турцией
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористические группировки, запрещенные в России
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Война в СирииСергей ЛавровВладимир ПутинСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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