Певец, которого не пустили на Украину, назвал ситуацию беспределом

"На границе нас остановили и начали задавать вопросы о том, посещали ли мы Крым, Донбасс. Про Крым в интернете мало информации, а про Донбасс, конечно, пишут много, поэтому врать не имело смысла. Я сказал, что в Крыму не был, а на Донбассе был. За это они зацепились. У них это считается административным правонарушением, если границу с Донецком и Луганском пересекать со стороны России. Они выкатили мне штраф на 400 долларов примерно и закрыли въезд на территорию Украины на три года... Какой-то у них там беспредел происходит. Меня это все поразило просто", - сказал Куприк РИА Новости.