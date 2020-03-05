Певец, которого не пустили на Украину, назвал ситуацию беспределом

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российский певец Сергей Куприк, которого украинские пограничники не пропустили в страну из-за посещения Донбасса, назвал беспределом ситуацию на границе, где его продержали пять часов.
Ранее пресс-служба госпогранслужбы Украины сообщила о том, что в страну не пропустили российских певца и флейтиста. Им запретили въезд сроком на три года. Музыкант Сергей Куприк, который является заслуженным артистом Украины (2004 год) и заслуженным артистом России (2018 год), рассказал о том, что направлялся в Киев к друзьям. Как уточнила представительница певца, на границе им пришлось провести около пяти часов.
"На границе нас остановили и начали задавать вопросы о том, посещали ли мы Крым, Донбасс. Про Крым в интернете мало информации, а про Донбасс, конечно, пишут много, поэтому врать не имело смысла. Я сказал, что в Крыму не был, а на Донбассе был. За это они зацепились. У них это считается административным правонарушением, если границу с Донецком и Луганском пересекать со стороны России. Они выкатили мне штраф на 400 долларов примерно и закрыли въезд на территорию Украины на три года... Какой-то у них там беспредел происходит. Меня это все поразило просто", - сказал Куприк РИА Новости.
По мнению музыканта, официальной информации о пересечении границ с этими областями у сотрудников погранслужбы не было. "Все это только с наших слов, они опираются на интернет. Я уверен, что если бы я сказал, что я там не был, то меня пропустили", - пояснил он.
Куприк отметил, что не планирует отказываться от гастролей в Донецке и Луганске.