"Несомненно, наша сегодняшняя встреча в связи с идлибскими переговорами имеет большое значение. Действительно, в Идлибе сейчас очень напряженная ситуация. Весь мир устремил свои взгляды сегодня сюда (в Москву). Считаю, что шаги, которые будут предприняты сегодня, и наши решения несомненно облегчат ситуацию", - сказал Эрдоган, открывая переговоры с Путиным в Кремле.
Эрдоган заявил, что переговоры помогут решить ситуацию в Идлибе
14:16 05.03.2020 (обновлено: 15:04 05.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи