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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T15:04+0300
https://ria.ru/20200305/1568193989.html
Эрдоган заявил, что переговоры помогут решить ситуацию в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568196223_0:0:2981:1677_1036x0_80_0_0_c927b264f562d65e2dbe70c44a0f9dfa.jpg
РИА Новости

Эрдоган заявил, что переговоры помогут решить ситуацию в Идлибе

14:16 05.03.2020 (обновлено: 15:04 05.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил уверенность, что итоги переговоров облегчат ситуацию в сирийском Идлибе.
"Несомненно, наша сегодняшняя встреча в связи с идлибскими переговорами имеет большое значение. Действительно, в Идлибе сейчас очень напряженная ситуация. Весь мир устремил свои взгляды сегодня сюда (в Москву). Считаю, что шаги, которые будут предприняты сегодня, и наши решения несомненно облегчат ситуацию", - сказал Эрдоган, открывая переговоры с Путиным в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Вчера, 14:22
Путин заявил, что Россия дорожит отношениями с Турцией
1952016
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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