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Президент Чехии заявил о бессмысленности антироссийских санкций
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РИА Новости

Президент Чехии заявил о бессмысленности антироссийских санкций

14:15 05.03.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
 Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПРАГА, 5 мар - РИА Новости. Чешский президент Милош Земан вновь заявил о бессмысленности политики санкций со стороны стран Запада, в том числе против РФ.
"Я всегда был противником не только антироссийских, но вообще любых санкций. Потому что считаю их неэффективными. Против Кубы санкции действовали 50 лет. Ничего не изменилось, и кастровский режим продолжает существовать", - сказал Земан в интервью словацкой газете Pravda в четверг.
Чешский президент считает, что если бы, наоборот, на Кубу все эти 50 лет свободно ездили зарубежные политики, студенты, туристы и предприниматели, то ситуация в этой стране могла быть совершенно иная. "Но когда вы с помощью санкций закроете двери, то этим, как ни парадоксально, поддерживаете тот режим, на который вы хотели оказать влияние. Это называется мифом осажденной крепости. И сразу лидер страны, находящейся под санкциями, становится популярным", - сказал Земан.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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Отвечая на вопрос журналиста о возможности приема Украины в обозримом будущем в состав Евросоюза, чешский президент отметил, что этому мешает прежде всего высокий уровень коррупции в этой стране.
"Украина, к сожалению, уже длительное время постигнута весьма высоким уровнем коррупции. Так что если ей давать дотации, то никогда не будет уверенности, что средства дойдут до тех, кто в этом нуждается, но, наоборот, окажутся в карманах олигархов", - подчеркнул Земан.
По мнению Земана, если бы экономическая ситуация на Украине была более открытой и хотя бы на 50% снизилось влияние на нее со стороны олигархов, то уже можно было бы дискутировать о возможном интенсивном сотрудничестве Киева с ЕС.
"Хочу подчеркнуть, что мы не хотим понапрасну выбрасывать средства налогоплательщиков, будь то Греции или Украине, а (хотим) помогать тем, кто стремится помочь сам себе", - сказал Земан.
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РоссияМилош ЗеманЧехияВ мире
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