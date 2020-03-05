Эрдоган назвал развитие отношений России и Турции основной задачей

"Сейчас мы переживаем тот момент в наших отношениях, когда они достигли пика. Это, несомненно, касается и оборонной промышленности, и торговых отношений и так далее. Мы считаем, что самая большая задача заключается в том, чтобы продвинуть и развивать наши отношения. Считаю, что мы преуспеем в этом деле", - сказал Эрдоган на встрече с Путиным.