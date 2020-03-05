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Эрдоган назвал развитие отношений России и Турции основной задачей
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РИА Новости

Эрдоган назвал развитие отношений России и Турции основной задачей

14:14 05.03.2020 (обновлено: 14:24 05.03.2020)
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© AP Photo / Presidential Press Service Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
© AP Photo / Presidential Press Service
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что основная задача - развивать отношения Москвы и Анкары, и выразил уверенность, что обе стороны в этом преуспеют.
"Сейчас мы переживаем тот момент в наших отношениях, когда они достигли пика. Это, несомненно, касается и оборонной промышленности, и торговых отношений и так далее. Мы считаем, что самая большая задача заключается в том, чтобы продвинуть и развивать наши отношения. Считаю, что мы преуспеем в этом деле", - сказал Эрдоган на встрече с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
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РоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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