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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-05T14:19+0300
https://ria.ru/20200305/1568193519.html
Путин заявил, что ситуация в Идлибе требует прямого разговора
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568188531_0:343:2995:2028_1036x0_80_0_0_e7f78cd86974ec5ec78f420372ce5469.jpg
РИА Новости

Путин заявил, что ситуация в Идлибе требует прямого разговора

14:09 05.03.2020 (обновлено: 14:19 05.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ситуация в сирийском Идлибе обострилась настолько, что требует прямого личного разговора лидеров РФ и Турции, заявил глава российского государства Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
"У нас, как всегда, есть о чем поговорить, ну а сейчас ситуация в известной зоне в Идлибе обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора", - сказал Путин.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
Военная обстановка в Идлибе
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Военная обстановка в Идлибе
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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