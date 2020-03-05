Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск некой Кристины Мартиросян к Алле Пугачевой, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 4 марта, к производству он пока не принят, предмет и основания исковых требований на данный момент не сообщаются.
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Истицей, предположительно, является индивидуальная предпринимательница из Ямало-Ненецкого округа, основным видом деятельности которой в ЕГРИП указано "производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения".
ИП Мартиросян указано в ЕГРЮЛ учредителем ООО "Кристина" в городе Новый Уренгой (ЯНАО), основной вид деятельности которого — "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания".
Одна из популярных категорий споров, рассматриваемых СИП, — споры о правах на товарные знаки. Газета "Коммерсант" ранее сообщала, что Пугачевой принадлежит целый ряд товарных знаков, в том числе бренд "Кристина".
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