Суд по интеллектуальным правам принял иск к Пугачевой

Иск поступил в суд 4 марта, к производству он пока не принят, предмет и основания исковых требований на данный момент не сообщаются.

Истицей, предположительно, является индивидуальная предпринимательница из Ямало-Ненецкого округа, основным видом деятельности которой в ЕГРИП указано "производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения".

ИП Мартиросян указано в ЕГРЮЛ учредителем ООО "Кристина" в городе Новый Уренгой (ЯНАО), основной вид деятельности которого — "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания".