В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

Встреча пройдет тет-а-тет. Российский лидер выразил соболезнования по поводу гибели военнослужащих Турции в Сирии и заявил, что ситуация в Идлибе требует прямого личного разговора.

"Как вы и просили, мы готовы начать с глазу на глаз разговор, а потом при необходимости подключить наших коллег, которые слева и справа от нас здесь, в зале, находятся", — сказал Путин.

Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что основная задача — развивать отношения Москвы и Анкары, которые в последнее время "достигли пика".

"Наша сегодняшняя встреча в связи с идлибскими переговорами имеет большое значение. Действительно, в Идлибе сейчас очень напряженная ситуация. Весь мир устремил свои взгляды сегодня сюда (в Москву. — Прим. ред.). Считаю, что шаги, которые будут предприняты сегодня, и наши решения, несомненно, облегчат ситуацию", — добавил президент Турции.

В состав турецкой делегации вошли главы МИД и Минобороны, министр казначейства и финансов, а также руководитель национальной разведывательной организации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от встречи, заявил, что хотелось бы "выйти на единое понимание <...> причин этого кризиса, пагубности последствий этого кризиса и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего предотвращения".

До этого в Москве и Анкаре прошли три раунда российско-турецких переговоров на уровне экспертов, однако достичь договоренностей по их итогам не удалось.

Обострение ситуации в Идлибе

Террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* 27 февраля начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали турецкие военные, которые не должны были находиться в этом регионе. В результате инцидента погибли 36 военнослужащих Турции, свыше 30 человек получили ранения.

В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.

Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018-го.

Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.