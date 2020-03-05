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https://ria.ru/20200305/1568193354.html
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
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РИА Новости

В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

14:08 05.03.2020 (обновлено: 14:49 05.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Встреча пройдет тет-а-тет. Российский лидер выразил соболезнования по поводу гибели военнослужащих Турции в Сирии и заявил, что ситуация в Идлибе требует прямого личного разговора.
"Как вы и просили, мы готовы начать с глазу на глаз разговор, а потом при необходимости подключить наших коллег, которые слева и справа от нас здесь, в зале, находятся", — сказал Путин.
Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что основная задача — развивать отношения Москвы и Анкары, которые в последнее время "достигли пика".
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"Наша сегодняшняя встреча в связи с идлибскими переговорами имеет большое значение. Действительно, в Идлибе сейчас очень напряженная ситуация. Весь мир устремил свои взгляды сегодня сюда (в Москву. — Прим. ред.). Считаю, что шаги, которые будут предприняты сегодня, и наши решения, несомненно, облегчат ситуацию", — добавил президент Турции.
В состав турецкой делегации вошли главы МИД и Минобороны, министр казначейства и финансов, а также руководитель национальной разведывательной организации.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от встречи, заявил, что хотелось бы "выйти на единое понимание <...> причин этого кризиса, пагубности последствий этого кризиса и к набору необходимых совместных мер для его дальнейшего предотвращения".
До этого в Москве и Анкаре прошли три раунда российско-турецких переговоров на уровне экспертов, однако достичь договоренностей по их итогам не удалось.

Обострение ситуации в Идлибе

Террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* 27 февраля начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под него попали турецкие военные, которые не должны были находиться в этом регионе. В результате инцидента погибли 36 военнослужащих Турции, свыше 30 человек получили ранения.
В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.
Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018-го.
Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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РоссияВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганПолитика
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Жду когда появится новость "Путин броском через бедро уложил Эрдогана на пол и применил болевой приём с плавным переходом в удушающий"
5 марта, 15:29
Рулон Обоев
13711512
Как за туризм и помидоры то боится. Сразу прискакал.
5 марта, 14:19
MYMake Yellowstone Great Again
13151125
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