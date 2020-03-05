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75 лет Великой Победы
2020-03-05T14:08+0300
https://ria.ru/20200305/1568193317.html
Эстония не будет облагать налогом выплаты России ветеранам ВОВ
https://cdn25.img.ria.ru/images/23238/58/232385825_0:154:3011:1848_1036x0_80_0_0_738c9ff7b8908c6adae6866dfa08f3db.jpg
РИА Новости

Эстония не будет облагать налогом выплаты России ветеранам ВОВ

14:08 05.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Олисько / Перейти в фотобанкПразднование Дня Победы в Таллинне
Празднование Дня Победы в Таллинне
© РИА Новости / Алексей Олисько
Перейти в фотобанк
Празднование Дня Победы в Таллинне. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 5 мар - РИА Новости. Налогово-таможенный департамент Эстонии не будет облагать подоходным налогом единовременные пособия по случаю 75-летия со Дня победы, выплачиваемые Россией проживающим в Эстонии ветеранам Великой Отечественной войны, сообщила в четверг главный специалист отдела налогов департамента Татьяна Клеттенберг.
В начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.
"Согласно эстонскому законодательству, пособия, которые выплачивают на основании закона, освобождены от налогообложения. При этом не имеет значения, о законе какой страны идет речь. Поэтому данное пособие также будет освобождено от подоходного налога", - сказала Клеттенберг порталу государственного телерадиовещания ERR.
Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.
В Эстонии единовременную выплату к 9 мая получат около 280 ветеранов Великой Отечественной войны.
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ЭстонияВ мире
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