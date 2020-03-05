Переговоры Путина и Эрдогана пройдут в формате "один на один"

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о формате переговоров российского и турецкого лидеров.
По его словам, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в формате "один на один".
В случае необходимости переговоры пройдут "в узком составе", добавил Песков.
Эрдоган прибыл в Москву вместе с главами МИД, Минобороны, министром казначейства и финансов и главой национальной разведки. Ранее состоялись три раунда российско-турецких переговоров на уровне экспертов, но успехом они не увенчались.