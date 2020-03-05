Матвиенко призвала сохранить все, что связывает Россию и Белоруссию

МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Сохранение всего ценного, что связывает народы РФ и Белоруссии, является ответственностью политиков, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Ответственность нынешнего поколения политиков - сохранить и сберечь все то ценное, что связывает наши народы, беречь и передавать новым поколениям", - сказала Матвиенко в четверг на встрече с председателем Совета республики нацсобрания Белоруссии Натальей Кочановой.
27 февраля, 15:57Лукашенко заявил, что Россия понуждает Белоруссию к интеграции
Она отметила, что позитивный тон в отношениях двух стран задают главы России и Белоруссии, у которых сложился доверительный диалог.
"Ждем Александра Григорьевича (Лукашенко) на праздновании 75-летия нашей общей победы", - сказала парламентарий.
21 февраля, 00:24Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Белоруссией