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Союзное государство
2020-03-05T14:49+0300
https://ria.ru/20200305/1568192429.html
Матвиенко призвала сохранить все, что связывает Россию и Белоруссию
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РИА Новости

Матвиенко призвала сохранить все, что связывает Россию и Белоруссию

13:54 05.03.2020 (обновлено: 14:49 05.03.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВстреча членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь с делегацией Совета Федерации РФ в Минске. 5 марта 2020
Встреча членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь с делегацией Совета Федерации РФ в Минске. 5 марта 2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Встреча членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь с делегацией Совета Федерации РФ в Минске. 5 марта 2020
МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Сохранение всего ценного, что связывает народы РФ и Белоруссии, является ответственностью политиков, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Ответственность нынешнего поколения политиков - сохранить и сберечь все то ценное, что связывает наши народы, беречь и передавать новым поколениям", - сказала Матвиенко в четверг на встрече с председателем Совета республики нацсобрания Белоруссии Натальей Кочановой.
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