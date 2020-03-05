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75 лет Великой Победы
2020-03-05T13:45+0300
https://ria.ru/20200305/1568190908.html
В ДНР уверены, что украинцы будут праздновать 9 мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/152021/87/1520218759_0:0:3641:2048_1036x0_80_0_0_66a6c71a0e766c2bc86e8e90c1b9aa21.jpg
РИА Новости

В ДНР уверены, что украинцы будут праздновать 9 мая

13:45 05.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Киеве. 9 мая 2018
Участники акции Бессмертный полк в Киеве. 9 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции "Бессмертный полк" в Киеве. 9 мая 2018. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Несмотря на позицию официального Киева, жители Украины будут праздновать День Победы 9 мая, считает депутат самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Медведев.
Ранее Вадим Пристайко, занимавший пост главы украинского МИД, заявил в интервью телеканалу "Украина 24", что Киев не собирается устраивать торжества 9 мая.
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"Такие заявления говорят о том, что новая украинская власть продолжает политический курс экс-президента (Петра – ред.) Порошенко, направленный на реабилитацию фашизма и десоветизацию. Мы не приемлем такое политическое направление и никогда не предадим подвига наших предков", - сказал журналистам Медведев.
По его словам, в ДНР не допустят, чтобы ветеранов Великой Отечественной войны "ставили в один ряд с пособниками нацистов".
"День Победы мы не позволим отнять у нас никому! Уверен, жители Украины будут праздновать День Победы, невзирая на запреты Киева. А (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского и его приспешников ждет место на политической свалке, как и его предшественника Порошенко", - добавил Медведев.
На Украине 8 мая отмечают как День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу. Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
Владимир Ростиславович Мединский
29 февраля, 21:22
Мединский: не верю, что вся киевская элита не хочет отмечать 9 мая
1711011
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75 лет Великой ПобедыВадим ПристайкоДонецкая Народная РеспубликаДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)УкраинаВ мире
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