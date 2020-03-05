МИД предупредил россиян о манифестациях во Франции

"Франция – 6 марта в городе Париж и других крупных городах страны ожидаются очередные антиправительственные манифестации в связи с проведением пенсионной реформы; повышенные меры безопасности; сбои в работе общественного транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter

Также во Франции до 29 марта из-за ремонтных работ будет закрыт аэропорт Rennes Bretagne Airport (RSN), в связи с чем будут отменены или перенаправлены авиарейсы.

В канадском Торонто 5 марта запланирована 24-х часовая забастовка учителей, в связи с чем ожидаются повышенные меры безопасности, в местах проведения акции возможны ограничения движения транспорта, сообщает ведомство.

В венесуэльском Каракасе 10 марта ожидается манифестация сторонников оппозиции. Также 5 марта ожидаются протесты сторонников оппозиции в Гвинее, а 7 и 17 марта общенациональные демонстрации профсоюзов рабочих в Буркина-Фасо.