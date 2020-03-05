МИД предупредил россиян о манифестациях во Франции

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о манифестациях во Франции 6 марта и забастовке в Канаде 5 марта.
"Франция – 6 марта в городе Париж и других крупных городах страны ожидаются очередные антиправительственные манифестации в связи с проведением пенсионной реформы; повышенные меры безопасности; сбои в работе общественного транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Также во Франции до 29 марта из-за ремонтных работ будет закрыт аэропорт Rennes Bretagne Airport (RSN), в связи с чем будут отменены или перенаправлены авиарейсы.
В канадском Торонто 5 марта запланирована 24-х часовая забастовка учителей, в связи с чем ожидаются повышенные меры безопасности, в местах проведения акции возможны ограничения движения транспорта, сообщает ведомство.
В венесуэльском Каракасе 10 марта ожидается манифестация сторонников оппозиции. Также 5 марта ожидаются протесты сторонников оппозиции в Гвинее, а 7 и 17 марта общенациональные демонстрации профсоюзов рабочих в Буркина-Фасо.
В министерстве также отметили, что до 7 марта в северных и северо-западных регионах Индии объявлен "оранжевый" уровень метеоопасности. Ожидаются обильные осадки, снегопады; возможны сбои в работе общественного транспорта, изменения в расписании аэропортов страны.
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